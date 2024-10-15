Главный талант «Барсы» чуть не сломался. Досрочно покинул сборную, тренер высказал непопулярное мнение

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15 октября 2024, 22:09

Дело не в играх сборных.

Возникли трудности в концовке с Данией, де ла Фуэнте просит не винить сборную

Ламин Ямаль немного не дотерпел до финального свистка – в матче Лиги наций между сборными Испании и Дании его заменили на третьей добавленной минуте. Он с трудом покинул поле и передвигался после игры в подтрибунном помещении. Паника стихла, когда сообщили, что вингеру диагностировали мышечную перегрузку. При этом следующую игру «красной фурии» (против команды Сербии) Ламин пропустил – и досрочно вернулся в расположение клуба.

Это очередной повод для разговоров о том, что у футболистов слишком насыщенный график, их организм не выдерживает. Ассоциации постоянно внедряют новые турниры, ещё в 2022 году бельгиец Кевин Де Брбюйне отмечал, что Лига наций УЕФА не имеет никакого турнирного значения. При этом наставник испанцев Луис де ла Фуэнте после инцидента с Ямалем говорит:

Я уже говорил, что матчи сборной проводятся раз в месяц. В прошлом году мы сыграли 17 международных матчей, потому что нам повезло – думаю, каждый испанец был рад, что мы вышли в финал Евро. Но в этом году мы сыграем 10. За два года – 27 игр. По одной в месяц. В среднем у сборной одна игра в месяц, давайте перестанем все усложнять – проблема не в нас, [я надеюсь], что это исправят, не возлагая вину на нас.

Также специалист отметил, что вингера не стали готовить к матчу с Сербией, поскольку решили перестраховаться.

Юниор бок о бок с мужиками

Ламин прогрессирует стремительно. Если ещё в начале предыдущего сезона он не был даже стопроцентным игроком обоймы, то теперь является лидером «сине-гранатовых». 17-летний юноша (талант не отменяет возраста и уровня готовности организма) играет в чемпионате со взрослыми, физически подготовленными игроками, в каждом матче появляясь в стартовом составе.

Он сыграл в каждом из девяти матчей каталонцев в Ла Лиге – и отличался важнейшими голевыми действиями в играх против «Валенсии», «Атлетика», «Райо Вальекано» (везде была победа «Барсы» 2:1), оформлял дубль – голевой (4:1 с «Жироной») и ассистентский (7:0 с «Вальядолидом»). В общей сложности у игрока четыре забитых мяча и пять голевых на этом отрезке.

Ханси Флик из-за этого становится заложником ситуации. Его предшественник Хави уже интегрировал талантливого вингера в стартовый состав, сделал футболиста лидером. Немец же только пришёл в команду и не обладает авторитетом, необходимым, чтобы снизить игровое время прогрессирующего воспитанника. Вдобавок при виде статистики возникают сомнения в том, стоит ли это вообще делать. Да и полноценной альтернативы Ямалю у каталонцев нет.

«Барса» не бережёт молодёжь

На этот раз «сине-гранатовым» повезло. Футболист избежал травмы, боль в мышцах Ямаль испытывал из-за перегрузки, а не удара, так что восстановление не должно занять много времени. Но это ясный сигнал для каталонцев – пора пересмотреть стратегию работы с выпускниками академии. «Ла Масия» выпускает таланты, которые легко навязывают борьбу даже самым опытным и мастеровитым исполнителям. Но у этих гениев тело 17-18-летних юниоров, которое требует постепенной адаптации к новому уровню нагрузок. Физиологию не обманешь.

И подтверждение тому, что нужно что-то менять – количество травм. Пример Ансу Фати затёрт до дыр, но он каноничен – вингера быстро интегрировали в основной состав и активно использовали, даже передали 10-й номер, ранее принадлежавший Лео Месси. Всё это продолжалось до серьёзной травмы. Потом у фанатов появились новые любимцы, а для Ансу стали искать новый клуб.

В 17 лет Гави провёл свой первый полный сезон в главной команде «Барселоны». Сейчас подходит к концу его длительное восстановление – к 20 годам полузащитник успел надорвать кресты. В текущем сезоне интегрировать в основу начали очередной десант юниоров: Марка Берналя, Марка Касадо и Эктора Гарсию. На первого Флик возлагал особые ожидания, в его лице немец видел замену Бускетсу. Дальше – кресты и длительное восстановление. Ситуация буквально зеркалит то, что произошло с Фати. Касадо и Гарсия пока без травм.

Ламин – главный алмаз академии, любимчик руководства и надежда клуба. Но весь груз взрослого футбола, под которым ломаются даже взрослые сложившиеся мастера, ложится на плечи юниора. Предупредительный «выстрел» прозвучал.

У лидеров Ла Лиги заполнены лазареты

Вряд ли к этому «предупреждению» прислушаются. У лидера Ла Лиги и так заполнен лазарет. Каталонцы потеряли своего основного вратаря Марка-Андре тер Штегена (выбыл до лета), сильнейший удар по обороне – травмы Араухо и Кристенсена, в центральной оси повреждения у Гави и Берналя. Плюс мышечные травмы у Фермина Лопеса и Дани Ольмо. Ситуация с последним – вообще иллюстрация положения клуба. Футболист, за которого «Барса» отдала 55+7 млн евро, отыграл только три матча из девяти. Два первых тура пропустил, поскольку каталонцы не могли зарегистрировать хавбека, теперь восстанавливается от повреждения.

К слову, эта проблема не ограничивается кризисной «Барсой». С подобной ситуацией сталкивается и «Реал», в составе которого травмировались Тибо Куртуа, Дани Карвахаль и Давид Алаба. При такой ситуации ещё вопрос, удастся ли «блаугране» удержать лидерство. Может, им и стоит временно пожертвовать, дав отдых Ламину. Хуже не станет.