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Полузащитник «Брайтона» чуть не умер во время перелёта на самолёте

вчера, 16:02

Полузащитник «Брайтона» Хулио Энсисо рассказал, что потерял сознание в самолёте во время полёта на матчи сборных.

Я чуть не умер, я потерял сознание в самолете. Какой-то парень схватил меня и отвел вперёд. Он заставил меня выпить колу и японский суп, и это помогло мне.

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Все комментарии
Juriur
Juriur
вчера в 16:59
В нашем чемпионате ему играть категорически нельзя.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:39
полет на самолете это всегда стресс для любого.
все эти перепады давления на разных высотах...недостаток кислорода...плюс разные фобии...помним, чего боялся бывший игрок Арсенала Деннис Бергкамп.
Энсисо всего 20 лет.
ему еще жить и радоваться жизнью. здоровья, пацан.
и берегите себя, соккерчане!
YNWA
YNWA
вчера в 16:12
Обезвоживание организма? В Брайтоне плохо кормят?
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:04
Сейчас всё представляет опасность... А полеты тем более,
Гость
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