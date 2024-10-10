Полузащитник «Брайтона» чуть не умер во время перелёта на самолёте

Полузащитник «Брайтона» Хулио Энсисо рассказал, что потерял сознание в самолёте во время полёта на матчи сборных.
Я чуть не умер, я потерял сознание в самолете. Какой-то парень схватил меня и отвел вперёд. Он заставил меня выпить колу и японский суп, и это помогло мне.
все эти перепады давления на разных высотах...недостаток кислорода...плюс разные фобии...помним, чего боялся бывший игрок Арсенала Деннис Бергкамп.
Энсисо всего 20 лет.
ему еще жить и радоваться жизнью. здоровья, пацан.
и берегите себя, соккерчане!
все эти перепады давления на разных высотах...недостаток кислорода...плюс разные фобии...помним, чего боялся бывший игрок Арсенала Деннис Бергкамп.
Энсисо всего 20 лет.
ему еще жить и радоваться жизнью. здоровья, пацан.
и берегите себя, соккерчане!