Полузащитник «Брайтона» чуть не умер во время перелёта на самолёте

Полузащитник «Брайтона» рассказал, что потерял сознание в самолёте во время полёта на матчи сборных.

Я чуть не умер, я потерял сознание в самолете. Какой-то парень схватил меня и отвел вперёд. Он заставил меня выпить колу и японский суп, и это помогло мне.