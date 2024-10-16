Стали известны детали контракта Тухеля со сборной Англии

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вчера, 09:32

Немецкий тренер уже прилетел в Лондон для подписания контракта со сборной Англии. Соглашение рассчитано на полтора года, но к своим обязанностям Тухель приступит с 1 января 2025 года. До этого момента сборной Англии продолжит руководить Ли Карсли.

Зарплата Тухеля составит порядка пяти миллионов фунтов стерлингов в год. Официальное объявление о подписании контракта ожидается сегодня.

Напомним, в матче четвёртого тура Лиги наций сборная Англии обыграла сборную Финляндии.