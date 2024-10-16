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Стали известны детали контракта Тухеля со сборной Англии

вчера, 09:32

Немецкий тренер Томас Тухель уже прилетел в Лондон для подписания контракта со сборной Англии. Соглашение рассчитано на полтора года, но к своим обязанностям Тухель приступит с 1 января 2025 года. До этого момента сборной Англии продолжит руководить Ли Карсли.

Зарплата Тухеля составит порядка пяти миллионов фунтов стерлингов в год. Официальное объявление о подписании контракта ожидается сегодня.

Напомним, в матче четвёртого тура Лиги наций сборная Англии обыграла сборную Финляндии.

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Все комментарии
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 11:46
Вряд ли может выиграть какой-либо тррофей.
112910415
112910415
вчера в 11:18
нужен подвиг !
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 10:24
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
shur
shur
вчера в 10:15, ред.
...стерлинг фунт и курс повыше,
забугорного "рубля",
доллар зелень не в почёте,
Томас нынче у руля...!!!
Старушка Англия вперёд,
К победам Тухель вас ведёт!!!
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 10:01
Посмотрим на четверть Гвардиолы
e5j8s93qbyw3
e5j8s93qbyw3
вчера в 09:54
Тухель нормальный коуч, думаю справится
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 09:49, ред.
Не очень верю, но ещё больше, надеюсь...
🤔🤔🤔
shlomo
shlomo
вчера в 09:41
Удачи тебе Томас... может что то и получится.
Гость
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