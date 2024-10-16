Немецкий тренер Томас Тухель уже прилетел в Лондон для подписания контракта со сборной Англии. Соглашение рассчитано на полтора года, но к своим обязанностям Тухель приступит с 1 января 2025 года. До этого момента сборной Англии продолжит руководить Ли Карсли.
Зарплата Тухеля составит порядка пяти миллионов фунтов стерлингов в год. Официальное объявление о подписании контракта ожидается сегодня.
Напомним, в матче четвёртого тура Лиги наций сборная Англии обыграла сборную Финляндии.
забугорного "рубля",
доллар зелень не в почёте,
Томас нынче у руля...!!!
Старушка Англия вперёд,
К победам Тухель вас ведёт!!!
забугорного "рубля",
доллар зелень не в почёте,
Томас нынче у руля...!!!
Старушка Англия вперёд,
К победам Тухель вас ведёт!!!
🤔🤔🤔
🤔🤔🤔