«Пари НН» планирует избавиться от нескольких игроков

Новый спортивный блок «Пари НН» в лице заместителя спортивного директора Владимира Рыкова и главного тренера Виктора Ганчаренко решил внести изменения в команду, отказавшись от нескольких футболистов. Клуб покинет защитник Дмитрий Живоглядов. Он получит компенсацию в размере своей восьмимесячной зарплаты — около 23 миллионов рублей. От тренировок с основой отстранены защитник Дмитрий Тихий и полузащитник Илья Жигулёв.
Ранее сообщалось, что в дубль были отправлены игрок обороны Кирилл Глущенков и нападающий Николоз Кутетеладзе.