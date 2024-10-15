«Пари НН» планирует избавиться от нескольких игроков

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вчера, 12:54

Новый спортивный блок «Пари НН» в лице заместителя спортивного директора Владимира Рыкова и главного тренера Виктора Ганчаренко решил внести изменения в команду, отказавшись от нескольких футболистов. Клуб покинет защитник . Он получит компенсацию в размере своей восьмимесячной зарплаты — около 23 миллионов рублей. От тренировок с основой отстранены защитник и полузащитник .

Ранее сообщалось, что в дубль были отправлены игрок обороны Кирилл Глущенков и нападающий Николоз Кутетеладзе.