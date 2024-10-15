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«Пари НН» планирует избавиться от нескольких игроков

вчера, 12:54

Новый спортивный блок «Пари НН» в лице заместителя спортивного директора Владимира Рыкова и главного тренера Виктора Ганчаренко решил внести изменения в команду, отказавшись от нескольких футболистов. Клуб покинет защитник Дмитрий Живоглядов. Он получит компенсацию в размере своей восьмимесячной зарплаты — около 23 миллионов рублей. От тренировок с основой отстранены защитник Дмитрий Тихий и полузащитник Илья Жигулёв.

Ранее сообщалось, что в дубль были отправлены игрок обороны Кирилл Глущенков и нападающий Николоз Кутетеладзе.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:16
Судя по зарплате Живоглядов жил очень хорошо. Откуда такие деньги у клуба, который никогда и ни за что не боролся. Пришло время подумать, зачем такая нагрузка на бюджет Нижегородской области. Может и потолок зарплат стоит ввести
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:06
Витя принялся рубить сук, за который зацепился
Гость
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