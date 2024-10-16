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Месси повторил достижение Суареса 13‑летней давности в квалификации к ЧМ

вчера, 14:38

Аргентинский нападающий Лионель Месси стал первым с 2011 года футболистом, принявшим участие в четырех и более голах команды в матче южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира.

Сборная Аргентины во вторник обыграла команду Боливии со счетом 6:0 в матче 10‑го тура квалификации чемпионата мира 2026 года. Месси оформил хет‑трик и отдал две голевые передачи.

Последним, кому удавалось поучаствовать в четырех и более голах команды в матче южноамериканского отбора, был уругваец Луис Суарес, оформивший покер в ворота чилийцев в 2011 году.

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Все комментарии
shur
shur ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
вчера в 19:09
...ху из некст, Лео...?!?!?!
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 17:24
Суарес укусит Лео
Гость
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