Месси повторил достижение Суареса 13‑летней давности в квалификации к ЧМ

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вчера, 14:38

Аргентинский нападающий стал первым с 2011 года футболистом, принявшим участие в четырех и более голах команды в матче южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира.

Сборная Аргентины во вторник обыграла команду Боливии со счетом 6:0 в матче 10‑го тура квалификации чемпионата мира 2026 года. Месси оформил хет‑трик и отдал две голевые передачи.

Последним, кому удавалось поучаствовать в четырех и более голах команды в матче южноамериканского отбора, был уругваец , оформивший покер в ворота чилийцев в 2011 году.