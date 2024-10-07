Мусаев — лучший тренер в истории «Краснодара»

Мурад Мусаев — лучший тренер «Краснодара» по количеству побед за всю историю клуба. По данному показателю он опередил Олега Кононова. Вчера в рамках 11-го тура РПЛ «Краснодар» разгромил «Химки» (4:0). Данная победа стала для «быков» 73-й под руководством Мусаева.
Также стоит отметить, что «Краснодар» идёт на рекордной победной серии в истории клуба (восемь побед).
Но с другой стороны- а кто был лучше, в небогатой истории клуба? Сейчас уже мало кто вспомнит, но первооткрывателем комбинационного футбола Краснодара был Муслин. Именно он, прививал техничный и комбинационный стиль команде. На мой взгляд, Муслин является лучшим тренером Краснодара за все годы существования команды. У него засветился великолепный Перейра и многие другие таланты.
Статистика не всегда отражает истину, прежде всего- должно главенствовать содержание игры, и вот в этом аспекте, у Мусаева имеются проблемы. Определенный дисбаланс в обороне имеет место быть, что, для серьезной команды- недопустимо. Но я рад за Мусаева. Как, аванс на будущее- точно не помешает!
Но с другой стороны- а кто был лучше, в небогатой истории клуба? Сейчас уже мало кто вспомнит, но первооткрывателем комбинационного футбола Краснодара был Муслин. Именно он, прививал техничный и комбинационный стиль команде. На мой взгляд, Муслин является лучшим тренером Краснодара за все годы существования команды. У него засветился великолепный Перейра и многие другие таланты.
Статистика не всегда отражает истину, прежде всего- должно главенствовать содержание игры, и вот в этом аспекте, у Мусаева имеются проблемы. Определенный дисбаланс в обороне имеет место быть, что, для серьезной команды- недопустимо. Но я рад за Мусаева. Как, аванс на будущее- точно не помешает!