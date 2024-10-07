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Мусаев — лучший тренер в истории «Краснодара»

вчера, 09:45

Мурад Мусаев — лучший тренер «Краснодара» по количеству побед за всю историю клуба. По данному показателю он опередил Олега Кононова. Вчера в рамках 11-го тура РПЛ «Краснодар» разгромил «Химки» (4:0). Данная победа стала для «быков» 73-й под руководством Мусаева.

Также стоит отметить, что «Краснодар» идёт на рекордной победной серии в истории клуба (восемь побед).

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Все комментарии
d8nuke2kkg92
d8nuke2kkg92
вчера в 11:32
Действительно лучшим станет, если чемпионат выиграет
Capral
Capral
вчера в 10:16, ред.
Ну не знаю, насколько лучший, это спорный вопрос. Если судить только по статистике, сухой и бездушной, то пожалуй да. Но, если по содержанию игру, то вопросы имеются. Всем известна моя симпатия к Мусаеву, но, объективности ради, стоит отметить, что в его работе много недостатков. Да, футбол Мусаева радует глаз, своей эстетикой и ажурной игрой. Но в футболе Мусаева нет системы и организации игры, а это-очень важный момент. Не хватает Мусаеву академического образования.

Но с другой стороны- а кто был лучше, в небогатой истории клуба? Сейчас уже мало кто вспомнит, но первооткрывателем комбинационного футбола Краснодара был Муслин. Именно он, прививал техничный и комбинационный стиль команде. На мой взгляд, Муслин является лучшим тренером Краснодара за все годы существования команды. У него засветился великолепный Перейра и многие другие таланты.

Статистика не всегда отражает истину, прежде всего- должно главенствовать содержание игры, и вот в этом аспекте, у Мусаева имеются проблемы. Определенный дисбаланс в обороне имеет место быть, что, для серьезной команды- недопустимо. Но я рад за Мусаева. Как, аванс на будущее- точно не помешает!
hjlzuf
hjlzuf ответ xnxcqpz6wvjr (раскрыть)
вчера в 10:07
Это качели, сегодня лучший, завтра худший. Жизнь полосатая как зебра. И протекает она не вдоль какой нибудь полоски, а поперёк. То белая, то чёрная.)
643k7est2fea
643k7est2fea
вчера в 09:56
Как быстро все меняется, стоило только победить Химки и ты лучший, раньше лучший был Личка, теперь не знают как его уволить.,
xnxcqpz6wvjr
xnxcqpz6wvjr
вчера в 09:47
Сначала уволили теперь лучший!!!
Гость
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