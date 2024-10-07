Мусаев — лучший тренер в истории «Краснодара»

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вчера, 09:45

— лучший тренер «Краснодара» по количеству побед за всю историю клуба. По данному показателю он опередил Олега Кононова. Вчера в рамках 11-го тура РПЛ «Краснодар» разгромил «Химки» (4:0). Данная победа стала для «быков» 73-й под руководством Мусаева.

Также стоит отметить, что «Краснодар» идёт на рекордной победной серии в истории клуба (восемь побед).