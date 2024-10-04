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Постекоглу повторил достижение Моуриньо

вчера, 09:38

«Тоттенхэм», под руководством Анге Постекоглу, впервые с марта 2021 года одержал пять побед подряд во всех турнирах. Тогда наставником «шпор» был Жозе Моуриньо.

Напомним, вчера в рамках второго тура Лиги Европы «Тоттенхэм» обыграл «Ференцварош».

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Все комментарии
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 11:04
Скоро сдуются.. На дистанции они слабы.. ☝️
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 10:50
но надо отметить первый полноценный дебют Майки Мура, 17 лет парнишке, за взрослую команду Тоттенхэма, это раз.
все 90 минут играл как зверь, талант.
еще не все выходит, физика, но меня подкупают его смелость, креатив и дерзость - такого даже более матерым игрокам зачастую не хватает.
еще 18 летних Грэй Арчи, Уильяма Ланчера и Лукас Бергвалле в старте, это два.
всегда радует, когда тренера команд доверяют молодежи.
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:55
Календарь Тоттенхема видели? Там только победа в гостях 0:3 над МЮ действительно стоящая. Остальные соперники Карабах, Ковентри, Брентфорд и вот вновь гостевая победа....одолели легендарный Ференцварош ...ну такое себе
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:52
Посмотрим что будет в дальнейшем
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:49
Кому нужны эти рекорды, высосанные из пальца? Но люди продолжают их придумывать, лишь бы выделить кого-нибудь. Такие результаты можно, конечно, выделить, но они не обязательно дают трофеи. Правда, иногда, люди, как Моуриньо, пытаются присвоить себе заслуги... Ссылаясь на свой багаж.
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:45
В воскресенье Брайтон в АПЛ прервёт их победную серию.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:41
Постекоглу многое добьется, но скорей всего.. с другим топ-клубом))
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