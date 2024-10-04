Постекоглу повторил достижение Моуриньо

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вчера, 09:38

«Тоттенхэм», под руководством , впервые с марта 2021 года одержал пять побед подряд во всех турнирах. Тогда наставником «шпор» был Жозе Моуриньо.

Напомним, вчера в рамках второго тура Лиги Европы «Тоттенхэм» обыграл «Ференцварош».