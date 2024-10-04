Постекоглу повторил достижение Моуриньо

«Тоттенхэм», под руководством Анге Постекоглу, впервые с марта 2021 года одержал пять побед подряд во всех турнирах. Тогда наставником «шпор» был Жозе Моуриньо.
Напомним, вчера в рамках второго тура Лиги Европы «Тоттенхэм» обыграл «Ференцварош».
«Тоттенхэм», под руководством Анге Постекоглу, впервые с марта 2021 года одержал пять побед подряд во всех турнирах. Тогда наставником «шпор» был Жозе Моуриньо.
Напомним, вчера в рамках второго тура Лиги Европы «Тоттенхэм» обыграл «Ференцварош».
все 90 минут играл как зверь, талант.
еще не все выходит, физика, но меня подкупают его смелость, креатив и дерзость - такого даже более матерым игрокам зачастую не хватает.
еще 18 летних Грэй Арчи, Уильяма Ланчера и Лукас Бергвалле в старте, это два.
всегда радует, когда тренера команд доверяют молодежи.
все 90 минут играл как зверь, талант.
еще не все выходит, физика, но меня подкупают его смелость, креатив и дерзость - такого даже более матерым игрокам зачастую не хватает.
еще 18 летних Грэй Арчи, Уильяма Ланчера и Лукас Бергвалле в старте, это два.
всегда радует, когда тренера команд доверяют молодежи.