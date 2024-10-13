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Глава Медиалиги высказался на тему возможного закрытия лиги

вчера, 10:04

Президент Медиалиги Николай Осипов прокомментировал источнику информацию о возможном закрытии лиги после инцидента с блогером Михаилом Литвиным.

Мы все люди, которые живут внутри законодательства. Если мы ему противоречим, наверное, это повод нас закрыть. Но есть масса других организаций, которые оказывают пагубное влияние на молодежь. Думаю, что произошедшая ситуация — исключение из правила, нежели систематическое нарушение нами каких-либо правовых актов. То, что мы несем в массы и пропагандируем, нацелено на правильное позиционирование человека в жизни, нежели на то, за что нас можно закрывать.

Также Осипов отреагировал на слова депутата Госдумы РФ Дмитрия Свищёва, заявившего, что произошедшее может стать причиной для закрытия лиги.

Думаю, что господин Свищев, высказав подобного рода позицию, понимает, что говорит, но мне кажется, не сильно находится в повестке происходящего внутри лиги. Если честно, мы с ним не единожды знакомы. Он был у нас в гостях на матче «Бей-Беги» — «Народная Команда» на стадионе «Спартака». Он прекрасно о нас всегда отзывался. Безусловно, Миша Литвин имеет отношение к лиге, мы в том числе несем ответственность, но судить о лиге по поведению одного конкретно взятого человека нельзя, к какому бы месту работы он не относился. Думаю, это эмоциональное или импульсивное высказывание, нежели конкретно взятое желание. В других лигах люди умирают от передозировки наркотиками, и это куда более важная проблема, которую нужно рассматривать, нежели поведение Миши.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:00
С каких пор нужно кому-то доказывать необходимость существования какой-либо организации? Или все проекты с тобой нужно согласовывать?
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:19
Это точно, сборную вызывать ни к чему, поражение от Медиалиги никому не нужно, поэтому и бояться высунуться из своих сборов. Тренируются просто для себя, матчи не нужны и так сойдёт. Сборная просто знает, если она проиграет, тогда это будет позорище, и все зададутся вопросом: "А зачем тогда вообще нужен проффутбол?".
112910415
112910415
вчера в 11:11
да пусть расцветают разные цветы !
только надо соблюдать приличия ( а также законы ! )
ну и сборную мира вызывать на матч - ни к чему !
zzz7cys2bq9h
zzz7cys2bq9h
вчера в 11:07
Все только из-за денег.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:38
Слишком уж Осипов самоуверенный человек. Для начала надо бы извиниться за инцидент с Литвиным, а потом болтать всякую чушь. Но президент Медиалиги решил, что лучшая защита это нападение. Кстати, он не доказал необходимость существования своей организации.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:07
В любом виде спорта есть свои противоречия, впрочем как и в жизненных ситуациях .
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