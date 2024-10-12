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Адвокат Жорин оценил эпизод с конфликтом в матче Медиалиги

вчера, 19:24

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал эпизод, в котором президент команды Lit Energy Михаил Литвин ударил фаната СКА во время матча Кубка Медиалиги.

Я с трудом верю, что потерпевший болельщик обратится в полицию, ведь в фанатской среде не принято писать друг на друга заявления. Болельщики разбираются иначе в таких ситуациях. Я и сам в юности ходил на футбольные матчи, среди моих близких друзей есть представители различных фанатских группировок. Например, из ЦСКА — Red-Blue Warriors и «Спартака» — Gladiators. Я не припомню, чтобы кто-то из фанатов писал заявления в полицию друг на друга.

Если предположить, что данный болельщик все же обратится в правоохранительные органы с заявлением на Литвина, то в зависимости от степени причинения вреда здоровью и в зависимости от того, что послужило причиной нападения — это была личная неприязнь или же хулиганские побуждения, Литвина могут привлечь как к административной ответственности, так и к уголовной.

Кроме того, правоохранительные органы могут инициировать проверку на предмет статьи о хулиганстве, эта статья есть в кодексе об административном правонарушении, а также в уголовном кодексе.

Думаю, что серьезных уголовных последствий не наступит. Что касается административной ответственности, то за мелкое хулиганство могут привлечь, поскольку это нарушение общественного порядка, выраженное в явном неуважении общества. Административка за хулиганство может быть – например, штраф.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:20
"Я с трудом верю, что потерпевший болельщик обратится в полицию, ведь в фанатской среде не принято писать друг на друга заявления". Верю - не верю! Ты же адвокат , Серёга - возьми да и проверь информацию...)
Futurista
Futurista
вчера в 20:00
ХайпоЖорин тут как тут)...
Rupertt
Rupertt
вчера в 19:43
Либо спецом это всё сделали, да бы закрыли Литвина, наняли специального человека.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:41
А вот и шакалье подоспело, которое с хайпа кормится.
q8m8men4ynmf
q8m8men4ynmf
вчера в 19:38
Надо президента наказать,фаната простить
Гость
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