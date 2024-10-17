Все сотрудники ЦСКА и «Зенита» попали в чёрный список Украины

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вчера, 13:01

Руководители, тренеры, футболисты ЦСКА и «Зенита» попали в базу «Миротворец».

Причина «бана» ЦСКА и «Зенита» заключается в акции, которую провели клубы РПЛ перед очным матчем. Игроки вышли на поле с детьми из семей ветеранов СВО. Акция была проведена с фондом «Защитники Отечества», который оказывает помощь семьям военных.

На Украине эту акцию назвали пропагандистской. В «чёрный список» попали все игроки, которые вышли на поле в стартовых составах.

Отметим, что в России сайт «Миротворец» заблокирован по решению суда.