Все сотрудники ЦСКА и «Зенита» попали в чёрный список Украины

Руководители, тренеры, футболисты ЦСКА и «Зенита» попали в базу «Миротворец».
Причина «бана» ЦСКА и «Зенита» заключается в акции, которую провели клубы РПЛ перед очным матчем. Игроки вышли на поле с детьми из семей ветеранов СВО. Акция была проведена с фондом «Защитники Отечества», который оказывает помощь семьям военных.
На Украине эту акцию назвали пропагандистской. В «чёрный список» попали все игроки, которые вышли на поле в стартовых составах.
Отметим, что в России сайт «Миротворец» заблокирован по решению суда.