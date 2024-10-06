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Автобус «Ростова» попал в небольшое ДТП после матча со «Спартаком»

вчера, 10:43

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал источнику, что никто из команды не пострадал в ДТП, которое произошло 5 октября в Москве после матча 11-го тура РПЛ со «Спартаком».

Ранее в пресс-службе сообщили, что автобус попал в небольшое ДТП на МКАД по пути в Ростов‑на‑Дону, никто из пассажиров не пострадал. В автобусе не было главного тренера Валерия Карпина, его ассистентов Виктора Онопко, Виталия Кафанова и вызванных в сборную России игроков Максима Осипенко и Данила Глебова. Они остались в Москве. 7 октября национальная команда начнёт сбор в Новогорске.

После новостей о ДТП удостоверился, что никто не пострадал. Команда ещё в пути, к обеду должны приехать в Ростов‑на‑Дону.

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Аксинья
Аксинья
вчера в 14:27
Валера, после сборов на сборную всем ростовским составом во главе с тобой в храм на очищение, а мусульмане в мечеть))
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:40
все живы уже хорошо. Железо заменят
chromage
chromage
вчера в 11:22
Когда был Бердыев. Под его "автобус" чаще "попадали" клубы РПЛ.
adekvat
adekvat
вчера в 11:22
Карпин подстроил в отместку за проигрыш.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:10
Карпин сглазил свою команду. Слишком много в нём было злости.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:50, ред.
А по игре показалось что автобус Ростова попал в ДТП ещё до матча)
Гость
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