Автобус «Ростова» попал в небольшое ДТП после матча со «Спартаком»

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вчера, 10:43

Спортивный директор «Ростова» рассказал источнику, что никто из команды не пострадал в ДТП , которое произошло 5 октября в Москве после матча 11-го тура РПЛ со «Спартаком».

Ранее в пресс-службе сообщили, что автобус попал в небольшое ДТП на МКАД по пути в Ростов‑на‑Дону, никто из пассажиров не пострадал. В автобусе не было главного тренера Валерия Карпина, его ассистентов Виктора Онопко, Виталия Кафанова и вызванных в сборную России игроков Максима Осипенко и Данила Глебова. Они остались в Москве. 7 октября национальная команда начнёт сбор в Новогорске.