Автобус «Ростова» попал в небольшое ДТП после матча со «Спартаком»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин рассказал источнику, что никто из команды не пострадал в ДТП, которое произошло 5 октября в Москве после матча 11-го тура РПЛ со «Спартаком».
Ранее в пресс-службе сообщили, что автобус попал в небольшое ДТП на МКАД по пути в Ростов‑на‑Дону, никто из пассажиров не пострадал. В автобусе не было главного тренера Валерия Карпина, его ассистентов Виктора Онопко, Виталия Кафанова и вызванных в сборную России игроков Максима Осипенко и Данила Глебова. Они остались в Москве. 7 октября национальная команда начнёт сбор в Новогорске.
После новостей о ДТП удостоверился, что никто не пострадал. Команда ещё в пути, к обеду должны приехать в Ростов‑на‑Дону.