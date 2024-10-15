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В Швеции начали расследование изнасилования, в котором обвиняют Мбаппе

вчера, 14:08

Сегодня утром, во вторник, шведская прокуратура подтвердила, что начато расследование по факту изнасилования, в котором обвиняют нападающего «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Происшествие якобы произошло в четверг в одном из отелей в центре Стокгольма. В понедельник шведские СМИ сообщили, что заявительница обратилась в больницу, в отделение, занимающееся проблемами жертв изнасилования, и назвала Мбаппе в качестве предполагаемого преступника.

В рамках расследования шведская полиция уже изъяла улики (чёрные брюки, топ и нижнее бельё). Мбаппе назвал обвинения, выдвинутые в свой адрес, «фальшивыми новостями» в посте, опубликованном в социальной сети. Его окружение выпустило заявление, в котором категорически отрицает причастность француза.

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Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 08:17
спланированная подстава наверняка. сча сдерут с Мбаппе и его спонсоров 100+ млн. $ чтобы отозвать иск, следующий раз будет совать только в проверенных подготовленных 31
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 07:32
Ее прям насильно довели до отеля или она хотела просто зарядить телефон?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:11
А если судья су-ка..., в смысле Она ?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:56
Советую всем подождать и не спешить с выводами. С комментариями можно. Развитие событий может быть любым как в одну, так и в другую сторону. Если потерпевшая не врёт и предоставила полиции следы преступления, которые подтвердят, что оно имело место, - для Килиана плохо, но не смертельно. Достаточно адвокату заявить общеизвестную истину, что "если су-ка не захочет, кобель не вскочет", а судье представить себя на месте француза в ЭТОТ пикантный момент, он может задуматься и принять сторону футболиста.
Гражданин России
Гражданин России
вчера в 20:43
Да эта чернозадая обезьяна такую страну как Швеция на карте не найдет, не говоря уже о Стокгольме
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 20:27
не могу не согласиться, вот реально любому ногомячеру или жениться в 18(так себе конечно вариант) или д....ть, потому, что даже если женщина сама заскочет на него и всё сама сделает, может пойти, написать заяву за изнасилование и ей поверят.
lotsman
lotsman
вчера в 20:05
Шведка решила наказать Мбаппе за то, что он ей отказал.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 18:18
для шведов-проституток все афро-европейцы на одну рожу и эта обезьянка тоже. перепутала или посоветовали...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:10
Очередная вымогательница.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:39
По закону жанра улики, брюки и заявление были готовы в Швеции ещё в среду...за день до приезда Мбаппе....
djaich
djaich ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 17:02
Здесь, похоже, всегда всё просто: сама добровольно, не по долгу службы обслуживания номера или чего либо ещё, зашла в его номер - обвинения в изнасиловании скорее всего быть не должно. "Весело проводить время без обязательств" бабе можно только в обществе подруг на собственной территории.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 16:54
Читаю комментарии и смеюсь. Как будто там лично кто-то из комментаторов присутствовал, что оправдывать или обвинять Мбаппе и ПСЖ. Виновен ли Мбаппе? Возможно. Он не первая звезда, обвиненная в изнасиловании. Но это пусть следствие решает. Замешан ли ПСЖ? Возможно. Но это также может быть просто совпадением.
shur
shur
вчера в 16:53, ред.
...все как то на миг забыли про мать Мбаппе, без которй он и шагу не делал и вдруг во все тяжкие,а ...?!?!?!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:33, ред.
"...Происшествие якобы произошло в четверг в одном из отелей в центре Стокгольма. В понедельник шведские СМИ сообщили, что заявительница обратилась в больницу, в отделение, занимающееся проблемами жертв изнасилования..."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1391096/mbappe-kilian-franciya 15.10.2024

Скажу так.
При его деньгах можно с потрохами купить все отели в центре Стокгольма, больницу, в которую обратилась заявительница, отделение, занимающееся проблемами жертв изнасилования, сумасшедший дом с решётками на окнах для потерпевшей, городскую тюрьму для её подельников..., и..., собственно..., весь Стокгольм, как в буквальном смысле, так и в переносном - в лице остальных озабоченных нимфоманок шведской столицы, "корчащихся в муках" от одной только мысли попасть в лапы такого "страшного проходимца-маньяка"...

P.S. Весь вопрос в том..., а будет ли Киля заниматься всем выше описанным лично, или всё, как обычно, отдаст на откуп маме ? )
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 16:22
Как меня эти ....тутки бесят, любая из них мечтает чтобы ее ...вал футболист, даже если они сами по обоюдному согласию занимаются любовью, сразу пишут заявление, что самое интересное, все знают что это не правда, но каждый хочет на этом заработать. Но футболисты сами виноваты! Пора уже что-то с этим делать, надо прежде чем лечь в постель с кем либо, подписывать документ что это обоюдно! Даже с женой..)))
__AgamagA__
__AgamagA__
вчера в 16:16
Тоже как Алвес в туалете просто просил потрогать?!
Почему он не находился с партнёрами? Почему не в зале работал? Вопросов много. Но его реально подловили. Он думал он просто так будет гулять после такого ухода из ПСЖ? Заказуха или нет, но его жизнь могут пустить под откос большие и влиятельные люди, и никакой Перес не поможет. Он скорее избавиться от него в угоду имиджу.
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 15:54
Откупится
112910415
112910415
вчера в 15:47
Немножко миллионов придётся отдать
Denis Miganov
Denis Miganov
вчера в 15:46
Откупится
альсато
альсато
вчера в 15:46
Вот попробуйте изнасиловать "заявительницу", а я посмотрю как у вас такое получится))))))...задолбали эти желтое новости....
Colchoneros
Colchoneros ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 15:44
С него не у будет!
STVA 1
STVA 1 ответ Colchoneros (раскрыть)
вчера в 15:31
Да хрен их знает! Чел богатый можно и бабок срубить подумала девочка
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:20
Трудно доказать, что это было именно изнасилование. Её слово против его слова. Конечно, может были какие-нибудь свидетели или видео. Тогда шансы приподняться в деньгах есть, и довольно хорошие. Или ему присесть в Тюрягу...
Аксинья
Аксинья
вчера в 15:15
Всё было по обоюдному согласию - просто девАчке захотелось срубить побольше бабла))
Sergo_ural
Sergo_ural
вчера в 15:14
Почему в уликах отсутствует маска?
nvz5xrp4wjnp
nvz5xrp4wjnp
вчера в 14:53
Пустили Камерунское Эму в Европу!
j4rptksds5d4
j4rptksds5d4
вчера в 14:51
Когда полетел в Швецию в маске, выключил телефон, но забыл снять майку сборной Франции🙄
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:37
Не угодил девочке, надо было её слушать.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 14:36
Всё закончится как обычно - снимаются все обвинения и расходятся по своим дорогам.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:30, ред.
Ну вот, дождался... Съездил в Швецию. Что же их так тянет на приключения? А говорили, что его мама носит прозвище "тиран". Почему Швеция прошла мимо неё? Честно говоря я сомневаюсь, что Мбаппе кого-то изнасиловал. Зачем? У него есть деньги, мог заказать себе любую проститутку. Но... Пойми их богатых...
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