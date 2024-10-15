В Швеции начали расследование изнасилования, в котором обвиняют Мбаппе

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вчера, 14:08

Сегодня утром, во вторник, шведская прокуратура подтвердила, что начато расследование по факту изнасилования, в котором обвиняют нападающего «Реала» и сборной Франции .

Происшествие якобы произошло в четверг в одном из отелей в центре Стокгольма. В понедельник шведские СМИ сообщили, что заявительница обратилась в больницу, в отделение, занимающееся проблемами жертв изнасилования, и назвала Мбаппе в качестве предполагаемого преступника.

В рамках расследования шведская полиция уже изъяла улики (чёрные брюки, топ и нижнее бельё). Мбаппе назвал обвинения, выдвинутые в свой адрес, «фальшивыми новостями» в посте, опубликованном в социальной сети. Его окружение выпустило заявление, в котором категорически отрицает причастность француза.