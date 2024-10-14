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СМИ сообщили об изнасиловании в отеле в Стокгольме, где отдыхал Мбаппе

вчера, 19:11

Полиция Стокгольма начала расследование после обращения женщины о предполагаемом изнасиловании, совершенном в отеле, где форвард «Реала» Килиан Мбаппе и его родственники провели два дня на прошлой неделе.

10 октября Мбаппе, несколько его родственников и футболист ПСЖ Норди Мукиеле, выступающий в аренде в «Байере», были замечены в ресторане и ночном клубе в столице Швеции.

В этот же день сборная Франции проводила матч Лиги наций против Израиля (4:1). Мбаппе не был вызван в команду, так как ему решили дать больше времени для отдыха и восстановления после травмы.

По данным шведских СМИ, в понедельник в отель прибыли правоохранители по заявлению о якобы совершенном изнасиловании. Официальных комментариев по данному делу не поступало.

Между тем, на эту информацию отреагировал сам Мбаппе.

Лживые новости. Все становится так предсказуемо — как удачно случилось это накануне слушаний.

15 октября в Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) рассмотрят апелляцию ПСЖ на выплату Мбаппе 55 млн евро в качестве долга.

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Все комментарии
shur
shur ответ 8u4cy2s49cqj (раскрыть)
сегодня в 17:02
...сорян, пан учитель !!!
8u4cy2s49cqj
8u4cy2s49cqj ответ shur (раскрыть)
сегодня в 16:58, ред.
    Dauletbek
    Dauletbek
    вчера в 21:04
    Вот смотришь зарубежные фильмы, у них интимные отношения, секс, как обычное, привычное дело. А последнее время читаешь новости, создается впечатление, что они все недотроги, подают в суд друг на друга, еще оповешают об этом в СМИ...
    НЕ Э Г О ИСТ
    НЕ Э Г О ИСТ
    вчера в 20:14, ред.
    У него "алиби".. Он в это время был на кухне.. Повара уже подтвердили.. 🤭
    alexgurzan
    alexgurzan ответ rubin kazzzan (раскрыть)
    вчера в 19:20
    Спасибо за игру!
    Удачи в конкурсе!
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    вчера в 19:19
    Рубин, вперёд 🏆
    shur
    shur
    вчера в 19:17
    ...вечер перестаёт быть томным! Журналюги могут и преукрасить,ушлые..!!!
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    вчера в 19:17
    Спасибо за приз!!!
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 19:13
    Во блин!Щас черепахина притянут!
    Гость
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