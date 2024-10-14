СМИ сообщили об изнасиловании в отеле в Стокгольме, где отдыхал Мбаппе

Полиция Стокгольма начала расследование после обращения женщины о предполагаемом изнасиловании, совершенном в отеле, где форвард «Реала» Килиан Мбаппе и его родственники провели два дня на прошлой неделе.
10 октября Мбаппе, несколько его родственников и футболист ПСЖ Норди Мукиеле, выступающий в аренде в «Байере», были замечены в ресторане и ночном клубе в столице Швеции.
В этот же день сборная Франции проводила матч Лиги наций против Израиля (4:1). Мбаппе не был вызван в команду, так как ему решили дать больше времени для отдыха и восстановления после травмы.
По данным шведских СМИ, в понедельник в отель прибыли правоохранители по заявлению о якобы совершенном изнасиловании. Официальных комментариев по данному делу не поступало.
Между тем, на эту информацию отреагировал сам Мбаппе.
Лживые новости. Все становится так предсказуемо — как удачно случилось это накануне слушаний.
15 октября в Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) рассмотрят апелляцию ПСЖ на выплату Мбаппе 55 млн евро в качестве долга.