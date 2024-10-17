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Андрей Аршавин не согласен с данными ВЦИОМ об интересе к футболу в России

вчера, 14:42

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об опросе ВЦИОМа про интерес россиян к футболу.

Согласно представленной информации, доля равнодушных к футболу людей за период с 2005 по 2024 год увеличилась с 43 процентов до 77 процентов.

Насколько футбол продолжает быть интересным для болельщиков? Мне кажется, как раньше. Не знаю в процентном соотношении, но в Петербурге и Москве футбол интересен. Меня узнают. Спрашивают, интересуются. На мой взгляд, интерес точно не упал. Если смотреть по посещаемости, за последние лет 15 она точно выросла, нет? В 2018 был чемпионат мира, а сейчас мы не играем в еврокубках. Поэтому у нас падение, но, мне кажется, оно не какое-то катастрофическое.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:29
С Андреем согласен. Кстати, кто - нибудь из вас хоть раз в жизни отвечал по телефону на опросы подобного рода ? То - то и оно. Следующее. Откуда бы ВЦИОМУ знать, является ли абонент болельщиком. Сотрудники набирают номер и задают домохозяйке или запойному пьянице вопрос о футболе, и что они хотят в ответ услышать? Домохозяйка скажет, что у неё с плиты молоко "убегает" и ей некогда отвечать на дурацкие вопросы. Пьяница же попросит приехать к нему с чекушкой, и он скажет всё, что от него требуется.
Вывод, на мой взгляд,напрашивается один: никаких опросов не было и нет.
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:48, ред.
...полностью согласен,уж где-где а в провинции точно народ любит и ходит на стадион(после игры на трибунах по колличеству семечек поймёте), а уж если местная команда хорошо выступает,это сказывается и в жизни города!!! У Аршавина перед глазами огромная структура Зенита,проплаченная нефтедолларами и вней по сути не должно быть сбоя,Боже упаси,глаза А.С. закрыты благополучием...!!!
борька
борька
вчера в 15:24
Анрюха ,ты уже ,как Роднина,дальше 3 кольца не знаешь ,что в России делается, раньше мы болельшики своих игроков знали по именам,фамилиям,кличкам,они были кумиры,а сейчас пишут только про раводы,траханья, да скандалы, а букмеры решают как сыграть командам. Вот про футбол и забыли, . Существуют футбольные центры, где обучаете своих детей футболу, балету и всякой 3не, а про народный футбол забыли, на него даже деньги не выделяют
альсато
альсато
вчера в 15:18
Футбол в России интересен только тем, кто мал-мальски в него играл на любом уровне, но чтобы повысить интерес к этому виду спорта, мало освещения, нужно вернуть ( как было в СССР) турниры школьные и т.д...п.с. "кожаный мяч!"
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 15:11
Это может быть правдой
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:04
Аршавин, ты что, грамотней ВЦИОМа? Раз они говорят о снижении интереса к футболу, значит так оно и есть. Раньше в футбол играли в каждом дворе, на каждой площадке... А сейчас этого просто нет.. Раньше игроков уважали и знали все, даже без Интернета... А сейчас они, периодически, несут какую-то чушь, рассуждают о качестве судейства... И о футболе думают мало..
pd69vu8v2wmt
pd69vu8v2wmt
вчера в 15:01
Кому-то выгодно распускать фейки о падении интереса к футболу, тема надуманная и ничего с реальностью не имеет.
lotsman
lotsman
вчера в 14:53
Я согласен с Аршавиным. Какое то падение интереса есть на фоне отсутствия игр на международном уровне, но не такое катастрофическое, как об этом говорят.
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:51
У Аршавина складывается мнение на основе своего наблюдения только по посещаемости стадионов столичных городов, но в провинциях тоже футбол интересен болельщикам и с годами интерес меньше не становится.
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