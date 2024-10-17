Андрей Аршавин не согласен с данными ВЦИОМ об интересе к футболу в России

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России поделился мнением об опросе ВЦИОМа про интерес россиян к футболу.

Согласно представленной информации, доля равнодушных к футболу людей за период с 2005 по 2024 год увеличилась с 43 процентов до 77 процентов.

Насколько футбол продолжает быть интересным для болельщиков? Мне кажется, как раньше. Не знаю в процентном соотношении, но в Петербурге и Москве футбол интересен. Меня узнают. Спрашивают, интересуются. На мой взгляд, интерес точно не упал. Если смотреть по посещаемости, за последние лет 15 она точно выросла, нет? В 2018 был чемпионат мира, а сейчас мы не играем в еврокубках. Поэтому у нас падение, но, мне кажется, оно не какое-то катастрофическое.