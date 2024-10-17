Ротенберг: «По игре „Сочи“ не должен был свалиться в Первую лигу»

Президент «Сочи» рассказал, что по игре команда не должна была вылетать из Российской премьер‑лиги, теперь же ей предстоит заново выбираться в элиту российского футбола.

Сейчас я больше занимаюсь не основной командой, а академией. За два года у нас начали заниматься более 700 детишек, это радует. У нас 11 полей в разных локациях, проводим различные мероприятия. Вместе с детьми на игры «Сочи» приходят их родители, команда обрастает болельщиками. Клуб у нас молодой, взлетели на второе место в РПЛ , потом произошла череда смены тренеров. По игре клуб не должен был свалиться в Первую лигу, но такая судьба, есть испытание, которое должны пройти заново. Значит, в чем‑то это сделает нас сильнее.