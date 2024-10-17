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Ротенберг: «По игре „Сочи“ не должен был свалиться в Первую лигу»

вчера, 11:12

Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, что по игре команда не должна была вылетать из Российской премьер‑лиги, теперь же ей предстоит заново выбираться в элиту российского футбола.

Сейчас я больше занимаюсь не основной командой, а академией. За два года у нас начали заниматься более 700 детишек, это радует. У нас 11 полей в разных локациях, проводим различные мероприятия. Вместе с детьми на игры «Сочи» приходят их родители, команда обрастает болельщиками. Клуб у нас молодой, взлетели на второе место в РПЛ, потом произошла череда смены тренеров. По игре клуб не должен был свалиться в Первую лигу, но такая судьба, есть испытание, которое должны пройти заново. Значит, в чем‑то это сделает нас сильнее.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 13:09
Завоевать серебро РПЛ и началась чехарда смены тренеров..так признай свою ошибку президент...
vftzf8yzu6du
vftzf8yzu6du
вчера в 12:18
Что-то не то он говорит, разве игра Сочи была хорошей?
shlomo
shlomo
вчера в 11:41
Как раз по игре то и вылетели.... пробуйте залететь обратно.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:39, ред.
Но однако же Сочи там оказался. значит всё правильно
yz5j4fv834kz
yz5j4fv834kz
вчера в 11:20
Вылетели по делу. Не надо рассказыватьля-ля.
Гость
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