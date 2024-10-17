Смит-Роу объяснил, почему ушёл из «Арсенала»

Полузащитник «Фулхэма» Эмиль Смит-Роу объяснил своё решение покинуть «Арсенал».
Уход из «Арсенала» — самое непростое решение, которое мне пришлось принять. Но я хотел играть, мне это необходимо.
Всегда понимал, что вновь желаю стать счастливым. Порой нужно выбирать то, что для тебя лучше.
но теперь, когда Эдегор выбыл надолго из за травмы, испанец многое отдал бы, чтоб вернуть Смит-Роу.
если бы не его крутой сезон 21/22, Артета вряд ли сохранил свой пост.
21/22 Смит-Роу был лучшим игроком Арсенала. но стоило ему получит серьезную травму, и Артета сделал вид "забыть" Смит-Роу.
переход в Фулхэм правильное решение.
такой талант должен играть, самое главное. больше без травм.
иначе пойдет по стопам Джека Уилкшира(((
но теперь, когда Эдегор выбыл надолго из за травмы, испанец многое отдал бы, чтоб вернуть Смит-Роу.
если бы не его крутой сезон 21/22, Артета вряд ли сохранил свой пост.
21/22 Смит-Роу был лучшим игроком Арсенала. но стоило ему получит серьезную травму, и Артета сделал вид "забыть" Смит-Роу.
переход в Фулхэм правильное решение.
такой талант должен играть, самое главное. больше без травм.
иначе пойдет по стопам Джека Уилкшира(((