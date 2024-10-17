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Смит-Роу объяснил, почему ушёл из «Арсенала»

вчера, 17:18

Полузащитник «Фулхэма» Эмиль Смит-Роу объяснил своё решение покинуть «Арсенал».

Уход из «Арсенала» — самое непростое решение, которое мне пришлось принять. Но я хотел играть, мне это необходимо.

Всегда понимал, что вновь желаю стать счастливым. Порой нужно выбирать то, что для тебя лучше.

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Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 19:04
Травмы чуть не сломали карьеру игрока
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 17:46
Артета ему мало время давал.
но теперь, когда Эдегор выбыл надолго из за травмы, испанец многое отдал бы, чтоб вернуть Смит-Роу.
если бы не его крутой сезон 21/22, Артета вряд ли сохранил свой пост.
21/22 Смит-Роу был лучшим игроком Арсенала. но стоило ему получит серьезную травму, и Артета сделал вид "забыть" Смит-Роу.
переход в Фулхэм правильное решение.
такой талант должен играть, самое главное. больше без травм.
иначе пойдет по стопам Джека Уилкшира(((
shlomo2
shlomo2 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 17:46
Или не захотел или не смог..... скорее всего второе.
adekvat
adekvat
вчера в 17:34
А побороться за место в основном составе слабо?
Гость
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