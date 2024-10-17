Смит-Роу объяснил, почему ушёл из «Арсенала»

Полузащитник «Фулхэма» объяснил своё решение покинуть «Арсенал».

Уход из «Арсенала» — самое непростое решение, которое мне пришлось принять. Но я хотел играть, мне это необходимо.

Всегда понимал, что вновь желаю стать счастливым. Порой нужно выбирать то, что для тебя лучше.