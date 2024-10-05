Редкая победа МЮ. Увели юное дарование у «Арсенала»

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05 октября 2024, 16:31

16-летний форвард из Дании осваивается на «Олд Траффорд».

Мы привыкли следить за трансферными сагами, драмами и слухами, которые гуляют вокруг известных футболистов, вокруг профессионалов, где крутятся большие деньги, крутые клубы и жадные агенты. Но отдельная война идет на уровне конкуренции за талантливых детей. Собственно, от успешности этой войны зависит в дальнейшем статус академии того или иного клуба, ее способность подпитывать основную команду достаточно сильными профессионалами. Когда в условном «Ливерпуле» год от года появляются молодые таланты, это не значит, что всех их вырастила школа этого клуба. Это может означать, что в свое время скауты «красных» заметили и привезли в академию из другого места перспективного ребенка.

Из Копенгагена в Лондон

Так случилось и с Чидо Оби-Мартином, который произвел фурор в Англии. Он родился в пригороде Копенгагена, его мать датчанка, а отец нигериец. Оби-Мартин переехал в Англию в 2020 году, бросив юношескую академию «Копенгагена», которая умеет готовить неплохих игроков на продажу. Он вместе с младшим братом должен был провести в Лондоне всего год или два – пока их мать училась там в медицинском.

Но первоначальные планы изменились, когда «Арсенал» заметил перспективного парня и предложил ему остаться с выплатой увесистой стипендии. Это случилось в 2022 году. Оби-Мартин прошел через пять возрастных групп «канониров», и в каждой он производил фурор. В прошлом году, например, форвард забил 10 мячей в матче против сверстников из «Ливерпуля» (14:3). Всего же за молодежную команду «Арсенала» в прошлом сезоне он забил 32 гола в 18 матчах. Причем чаще всего ему противостояли футболисты на два-три года старше.

В начале этого года Оби-Мартин подписал контракт с агентством Elite Project Group, которое ведет дела многих спортсменов, в том числе, например, Джейдона Санчо и Букайо Сака. Спонсорское соглашение с 16-летним подростком подписала и компания Adidas. А тренеры сборных Дании, Нигерии и Англии уже думают, как будут делить юношу, когда придет время выбирать взрослую команду. На юношеском уровне он выступал за датчан.

Смена лагеря

Невероятно яркое выступление в молодежке «Арсенала» в прошлом сезоне открывала большие перспективы для парня на «Эмирейтс», где умеют работать с молодежью. Однако после окончания прошлого сезона он отказался продлевать отношения с «канонирами» и решил рассмотреть более выгодные сделки. Ну, вряд ли он сам все это решал – не зря же оформил соглашение с агентством, да и родители наверняка не дремлют.

Когда об этом узнали другие топ-клубы, вокруг фигуры Оби-Мартина началась возня. Сообщалось об интересе со стороны «Баварии» и дортмундской «Боруссии». Но пока они размышляли, с какой стороны подойти, подсуетился «Манчестер Юнайтед», который перехватил Чидо. Правда, переход занял непривычно много времени. Потому что парню всего 16 лет. Сделку должна была одобрить Премьер-Лига после тщательной проверки.

Теперь все формальности закрыты, и Оби-Мартин должен выступить за молодежную команду «Манчестер Юнайтед», после чего начнет подтягиваться к основной. А профессиональный контракт он сможет подписать уже в ноябре, когда ему исполнится 17 лет.

Стиль и перспектива

Кажется, что МЮ сорвал большой куш, потому что у парня невероятная статистика в прошлом сезоне. Однако специалисты отмечают, что обусловлена она в основном антропометрическими данными. То есть Оби-Мартин попросту крупнее и мощнее своих сверстников и даже большинства ребят постарше, которые выступают на этом уровне. Он может пользоваться этим физическим превосходством, не прибегая к какой-то особой футбольной технике или хитрости.

Отмечают, что зачастую Чидо просто оббегает защитников на рывке, создавая себе пространство и голевой момент. И это ставит под сомнение перспективы игрока на взрослом уровне. Поскольку там уже будет другой уровень сопротивления и мастерства оппонентов, а вот сам Чидо вырастет в физическом плане уже не в той же пропорции, в какой усилятся противники.

Примеров, когда юный талант влетает на первые полосы газет, а на взрослом уровне стихает, довольно много. Оби-Мартина, например, сравнивают с Юссуфой Мукоко из дортмундской «Боруссии». На молодежном уровне за свой клуб он забил 127 мячей в 84 матчах. И уже в 15 лет его перевели в основную команду, что позволили ему переписать множество рекордов. Однако за прошедшие с тех пор четыре года Мукоко не совершил особых подвигов, доказав, что шаг из юношеского футбола во взрослый дается особенно тяжело.

Впрочем, это не отменяет того, что у Оби-Мартина все может получиться, и МЮ , отбивающийся сейчас от критики, в перспективе обретет шикарного бомбардира. Ведь ему всего 16 лет, и многое в том, что он из себя будет представлять через четыре года, зависит от тренеров академии – Чидо же еще учится и должен находить пути прогресса.