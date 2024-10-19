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«Краснодар» – пятая команда в истории ЧР, выигравшая 9 матчей подряд

вчера, 19:51

«Краснодар» продлил победную серию в чемпионате России до 9 игр и догнал 4 клуба.

Победа над «Спартаком» (3:0) в 12-м туре стала для команды Мурада Мусаева девятой подряд в РПЛ.

Ранее в чемпионате России это удавалось лишь «Алании», ЦСКА, «Локомотиву» и «Зениту».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Sukhoverkov2012 (раскрыть)
вчера в 23:50, ред.
Ну какой там "пал"...
Споткнувшийся не считается упавшим.....

Зенит из сезона в сезон при Семаке изредка из благородства и щедрости даёт возможность по ходу сезона побывать в лидерах некоторым командам....
Запись на годы вперёд....
Но в мае всё возвращается на круги своя...и итоговая таблица вновь красотой радует глаз......
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:37
И зенит пал от рук лидера
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:57
Речь о гостевых матчах Краснодара...
stanichnik
stanichnik ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:29
Доброго Здоровья Jack!
Чемпион тоже не смог поразить ворота Краснодара, а в свои пропустил два.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:58
Не знаю чья заслуга...Ивича или Мусаева...но отряд создали боеспособный....

В Москву ездят как домой..)))
Спартак...Динамо и Локо обыграны в столице с общим счётом 7:0....

Браво !!!!!!!!
shur
shur
вчера в 19:57
...всё, ребятушки статистика понеслась....! Любят у нас сглазить
раньше времени, Краснодару - тьфу,тьфу,тьфу...!!!
Гость
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