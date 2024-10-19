«Краснодар» – пятая команда в истории ЧР, выигравшая 9 матчей подряд

«Краснодар» продлил победную серию в чемпионате России до 9 игр и догнал 4 клуба.
Победа над «Спартаком» (3:0) в 12-м туре стала для команды Мурада Мусаева девятой подряд в РПЛ.
Ранее в чемпионате России это удавалось лишь «Алании», ЦСКА, «Локомотиву» и «Зениту».
Споткнувшийся не считается упавшим.....
Зенит из сезона в сезон при Семаке изредка из благородства и щедрости даёт возможность по ходу сезона побывать в лидерах некоторым командам....
Запись на годы вперёд....
Но в мае всё возвращается на круги своя...и итоговая таблица вновь красотой радует глаз......
Споткнувшийся не считается упавшим.....
Зенит из сезона в сезон при Семаке изредка из благородства и щедрости даёт возможность по ходу сезона побывать в лидерах некоторым командам....
Запись на годы вперёд....
Но в мае всё возвращается на круги своя...и итоговая таблица вновь красотой радует глаз......
Чемпион тоже не смог поразить ворота Краснодара, а в свои пропустил два.
Чемпион тоже не смог поразить ворота Краснодара, а в свои пропустил два.
В Москву ездят как домой..)))
Спартак...Динамо и Локо обыграны в столице с общим счётом 7:0....
Браво !!!!!!!!
В Москву ездят как домой..)))
Спартак...Динамо и Локо обыграны в столице с общим счётом 7:0....
Браво !!!!!!!!
раньше времени, Краснодару - тьфу,тьфу,тьфу...!!!
раньше времени, Краснодару - тьфу,тьфу,тьфу...!!!