Месси не хватает в Лиге чемпионов. Лионель до сих пор может создать пять голов за игру

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вчера, 17:02

В погоне за Роналду по забитым мячам за сборную.

Теперь у Лионеля 110 голов за Аргентину

Вышел на чистое второе место по голам в истории игр сборных. У Роналду 133 мяча в 215 поединках, а у Месси 188 игр и 110 голов. По средней результативности счёт 0.62 против 0.58 в пользу Криштиану. Но разница небольшая. А вот пути у Португалии и Аргентины разные. Хотя Месси знает всех соперников по отборам, играя с ними по кругу, у Роналду чаще попадались более лёгкие оппоненты.

Даже команды Перу и Чили, замыкающие таблицу отбора к ЧМ -2026, являются сильными сборными, но с плохими результатами. У Роналду в европейских квалификациях было больше скромных соперников. Например, Когда Месси сыграл против Эстонии в спарринге, то забил пять мячей, выиграли 5:0. Вчера тоже создал пять голов в ворота Боливии, три удара и два результативных паса.

Месси по-прежнему хорош, хотя ему 37 лет. Но травма не сделала хуже, хоть и заставила взять паузу. Аргентина лидирует в отборе, набрали 22 очка в 10 играх, опережают Колумбию на три пункта. Проиграли сборной Хамеса и Кордобы, а ещё Уругваю тренера Бьелсы. У Марсело, как подобает гению, странные порядки. Луис Суарес рассказал, что аргентинец плох в личном общении.

А вот его друг Лионель намного более покладистый в последнее время. Расслабился, когда выбрался из парижского плена. В ПСЖ ему не понравилось всё, начиная с Франции. В Майами, где многие говорят на испанском языке, Месси ожил вместе с семьёй. «Интер Майами» досрочно выиграл свою конференцию в МЛС . Лионель снова счастлив, поэтому рассчитывает сыграть на ЧМ .

Месси не хватает в новой Лиге чемпионов

Роналду попытается пробраться в Лигу чемпионов. Для этого саудовские шейхи ведут переговоры с Чеферином. Президент УЕФА уйдёт после 2027 года, но может позволить себе скандальное решение – допустит два клуба из Саудовской Аравии в Лигу чемпионов. Европейцы будут против, однако чиновники расскажут о финансовой выгоде. Роналду и Месси как Дауни-младший и Сэм Джексон.

Голливудские актёры делают кассу – приносят студиям и компаниям прибыль, снимаясь в блокбастерах и фильмах известных режиссёров. Вот с Криштиану и Лионелем похожая история. Если бы УЕФА разрешили, они бы дали место в Лиге чемпионов даже «Интер Майами» с Бекхэмом во главе, и саудовским шейхам, чтобы Неймар и Роналду вернулись в Лигу чемпионов в будущем.

Но «Реал» и «Бавария» будут против. Сама идея ужасная, в европейском соревновании должны играть местные клубы. Но вот ностальгия по Роналду и Месси в их любимом турнире имеет право на жизнь. У Криштиану есть «ограничения» из-за его поведения. Вчера Португалия сыграла 0:0 с Шотландией. После матча капитан фаворита устроил разнос арбитру, орал на судью на поле.

За такое поведение надо наказывать жёлтой карточкой, но Роналду поставили выше закона, судья струсил. А Криштиану побоялся вернуться в «Спортинг» тренера Аморима, с которым мог сейчас выступать в Лиге чемпионов. А Месси не смог вернуться в «Барселону». Оба привыкли зарабатывать столько, как часто платят целым командам. Легенды попрощались с любимой Лигой чемпионов.

Но Месси точно не хватает в престижном турнире. У Роналду многое завязано на технике на скорости, на рывках и прыжках. Когда Криштиану стал медленнее, его проще поймать даже защитникам из Саудовской Аравии. На классе продолжает забивать и целится в число 1 000 голов за карьеру, но сбавил, что заметно в футболке сборной Португалии. А вот Месси другой по стилю.

Лионель может ходить по полю и параллельно создавать голы. У него есть штрафные и удары низом из-за пределов штрафной площади. Месси экономит силы по ходу матчей, что позволяет оставаться невероятно полезным. Лионель не является рекордсменом по победным голам в МЛС , Суарес в этом компоненте сильнее. Но у Месси 17 забитых мячей и 10 ассистов в 18 играх, по-прежнему монстр.

Возвращение в «Барселону» сейчас исключено

Когда «Интер Майами» отпустит Месси, то вряд ли он сможет показать класс в Лиге чемпионов. Тогда останется лишь вернуться в родной клуб в Аргентине – «Ньюэллс Олд Бойз», за который играл ребёнком. Был бы красивый шаг. Хотя в самой команде юного Месси в своё время предали, ведь отказались оплачивать лечение ребёнка с проблемами роста. В «Барселоне» заплатили и не пожалели, ведь получили легенду.

Но в клуб президента Лапорты нападающий не вернётся. Тут дело не только в деньгах, а и в имидже президента. Долги команды и руководитель – преграды на пути того же Холанда в состав «Барселоны». После ухода Левандовского будет место для центрального нападающего. А вот Месси вряд ли вернётся. Зато приносит пользу «Интер Майами». Благодаря появлению Лионеля в команде Альба, Бускетс и Луис Суарес.

Великим старикам будет непросто выйти в финал МЛС и выиграть его, команда не настолько мощная. Но Месси хорош, когда не мешают травмы. Жаль, что жёсткий финансовый мир выгнал его сначала в ПСЖ к шейхам, а потом в «Интер Майами» к американским миллиардерам. Зато на ЧМ -2022 осуществилась мечта всей жизни, Месси стал чемпионом мира. Титул, которого пока нет даже у Криштиану Роналду.

Гвардиола прав, что Месси обошёл Пеле и Марадону, поскольку конкурентность футбола в 21-м веке выше, чем в прошлом столетии. Причина простая – ключевые игроки сейчас чаще играют между собой, серьёзное соперничество. Лионель усадил на пятую точку столько великих защитников, что ему не нужно ничего доказывать. Но раз талант позволяет, то даже с Боливией играет до конца. Хет-трик оформил на 86-й минуте.