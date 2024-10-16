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Месси не хватает в Лиге чемпионов. Лионель до сих пор может создать пять голов за игру

вчера, 17:02
Месси

В погоне за Роналду по забитым мячам за сборную.

Теперь у Лионеля 110 голов за Аргентину

Вышел на чистое второе место по голам в истории игр сборных. У Роналду 133 мяча в 215 поединках, а у Месси 188 игр и 110 голов. По средней результативности счёт 0.62 против 0.58 в пользу Криштиану. Но разница небольшая. А вот пути у Португалии и Аргентины разные. Хотя Месси знает всех соперников по отборам, играя с ними по кругу, у Роналду чаще попадались более лёгкие оппоненты.

Даже команды Перу и Чили, замыкающие таблицу отбора к ЧМ-2026, являются сильными сборными, но с плохими результатами. У Роналду в европейских квалификациях было больше скромных соперников. Например, Когда Месси сыграл против Эстонии в спарринге, то забил пять мячей, выиграли 5:0. Вчера тоже создал пять голов в ворота Боливии, три удара и два результативных паса.

Месси по-прежнему хорош, хотя ему 37 лет. Но травма не сделала хуже, хоть и заставила взять паузу. Аргентина лидирует в отборе, набрали 22 очка в 10 играх, опережают Колумбию на три пункта. Проиграли сборной Хамеса и Кордобы, а ещё Уругваю тренера Бьелсы. У Марсело, как подобает гению, странные порядки. Луис Суарес рассказал, что аргентинец плох в личном общении.

А вот его друг Лионель намного более покладистый в последнее время. Расслабился, когда выбрался из парижского плена. В ПСЖ ему не понравилось всё, начиная с Франции. В Майами, где многие говорят на испанском языке, Месси ожил вместе с семьёй. «Интер Майами» досрочно выиграл свою конференцию в МЛС. Лионель снова счастлив, поэтому рассчитывает сыграть на ЧМ.

Месси не хватает в новой Лиге чемпионов

Роналду попытается пробраться в Лигу чемпионов. Для этого саудовские шейхи ведут переговоры с Чеферином. Президент УЕФА уйдёт после 2027 года, но может позволить себе скандальное решение – допустит два клуба из Саудовской Аравии в Лигу чемпионов. Европейцы будут против, однако чиновники расскажут о финансовой выгоде. Роналду и Месси как Дауни-младший и Сэм Джексон.

Голливудские актёры делают кассу – приносят студиям и компаниям прибыль, снимаясь в блокбастерах и фильмах известных режиссёров. Вот с Криштиану и Лионелем похожая история. Если бы УЕФА разрешили, они бы дали место в Лиге чемпионов даже «Интер Майами» с Бекхэмом во главе, и саудовским шейхам, чтобы Неймар и Роналду вернулись в Лигу чемпионов в будущем.

Но «Реал» и «Бавария» будут против. Сама идея ужасная, в европейском соревновании должны играть местные клубы. Но вот ностальгия по Роналду и Месси в их любимом турнире имеет право на жизнь. У Криштиану есть «ограничения» из-за его поведения. Вчера Португалия сыграла 0:0 с Шотландией. После матча капитан фаворита устроил разнос арбитру, орал на судью на поле.

За такое поведение надо наказывать жёлтой карточкой, но Роналду поставили выше закона, судья струсил. А Криштиану побоялся вернуться в «Спортинг» тренера Аморима, с которым мог сейчас выступать в Лиге чемпионов. А Месси не смог вернуться в «Барселону». Оба привыкли зарабатывать столько, как часто платят целым командам. Легенды попрощались с любимой Лигой чемпионов.

Но Месси точно не хватает в престижном турнире. У Роналду многое завязано на технике на скорости, на рывках и прыжках. Когда Криштиану стал медленнее, его проще поймать даже защитникам из Саудовской Аравии. На классе продолжает забивать и целится в число 1 000 голов за карьеру, но сбавил, что заметно в футболке сборной Португалии. А вот Месси другой по стилю.

Лионель может ходить по полю и параллельно создавать голы. У него есть штрафные и удары низом из-за пределов штрафной площади. Месси экономит силы по ходу матчей, что позволяет оставаться невероятно полезным. Лионель не является рекордсменом по победным голам в МЛС, Суарес в этом компоненте сильнее. Но у Месси 17 забитых мячей и 10 ассистов в 18 играх, по-прежнему монстр.

Возвращение в «Барселону» сейчас исключено

Когда «Интер Майами» отпустит Месси, то вряд ли он сможет показать класс в Лиге чемпионов. Тогда останется лишь вернуться в родной клуб в Аргентине – «Ньюэллс Олд Бойз», за который играл ребёнком. Был бы красивый шаг. Хотя в самой команде юного Месси в своё время предали, ведь отказались оплачивать лечение ребёнка с проблемами роста. В «Барселоне» заплатили и не пожалели, ведь получили легенду.

Но в клуб президента Лапорты нападающий не вернётся. Тут дело не только в деньгах, а и в имидже президента. Долги команды и руководитель – преграды на пути того же Холанда в состав «Барселоны». После ухода Левандовского будет место для центрального нападающего. А вот Месси вряд ли вернётся. Зато приносит пользу «Интер Майами». Благодаря появлению Лионеля в команде Альба, Бускетс и Луис Суарес.

Великим старикам будет непросто выйти в финал МЛС и выиграть его, команда не настолько мощная. Но Месси хорош, когда не мешают травмы. Жаль, что жёсткий финансовый мир выгнал его сначала в ПСЖ к шейхам, а потом в «Интер Майами» к американским миллиардерам. Зато на ЧМ-2022 осуществилась мечта всей жизни, Месси стал чемпионом мира. Титул, которого пока нет даже у Криштиану Роналду.

Гвардиола прав, что Месси обошёл Пеле и Марадону, поскольку конкурентность футбола в 21-м веке выше, чем в прошлом столетии. Причина простая – ключевые игроки сейчас чаще играют между собой, серьёзное соперничество. Лионель усадил на пятую точку столько великих защитников, что ему не нужно ничего доказывать. Но раз талант позволяет, то даже с Боливией играет до конца. Хет-трик оформил на 86-й минуте.

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ts9adhn32ehq
ts9adhn32ehq
вчера в 23:00
Месси ещё поиграет и позабивает! На пенсию ему рано
vmx7jh5jvgdn
vmx7jh5jvgdn
вчера в 22:57
В 37 лет нужно очень постараться чтобы играть на таком уровне!!!
Per4ick
Per4ick ответ IkeYar (раскрыть)
вчера в 21:40
ну да ну да, буквально в матче с Польшей Роналду выкатил на так называемого "тащера" Бруно , а тот просто не попал с метра по воротам.
IkeYar
IkeYar
вчера в 20:24
Вчера Месси в очередной раз унизил балерину отдав голевой пас на пустые ворота Лаутаро, тем самым показав, что интересы команды для него выше личных рекордов. Рон в подобной ситуации никого не видит, и скорее всего со всего маху лупанул бы во вратаря. Рон балластом тормозит очень симпатичную банду которая собралась в Португалии. Бессовестный, орал после матча на судей, когда сам не смог укротить не самый сложный мяч, запоров атаку три в два
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:37
Лео едва ли не единственный футболист, который собирает хоккейную статистику.
когда Роналду выдавал что то похожее в сборной или в клубе в своей карьере?!
были хэт трики, были пенальти. были феноменальные голы, но что 3+2 за один матч - никогда.
и Винисиус, это "обладатель ЗМ" ничего подобного не выдаст.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:27
Ознакомьтесь с последним абзацем подстатьи " Месси не хватает в Лиге чемпионов". Всё остальное можно не читать. Содержание этого абзаца - квинтэссенция противостояния аргентинца и португальца и не требует дополнительных комментариев всех кого бы то ни было.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 19:21
Да не сдалась эта ЛЧ Месси.. Тем более в таком глупом формате как сейчас.. Захотел бы - остался бы в Европе после Парижа.. Или в самом Париже.. И получал бы больше, чем сейчас в Майами.. Комфорт семьи оказался важнее в таком возрасте.. Тем более ещё и КА выиграл, не летая через всю Атлантику.. Сборная тренируется в Майами.. ЧМ в Америке.. Месси очень хорошо и правильно подумал над своим оставшимся будущим в футболе.. Ничего не поменялось.. Он по прежнему лучший.. И друзья рядом.. Чего ещё надо.. ☝️
112910415
112910415
вчера в 18:56
мы современники великих ...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ v6q3uz38jt7a (раскрыть)
вчера в 18:18
Это титул сборной и поляка
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:17
Спасибо, позабавили) последний раз Лео в ЛЧ видели лет 10ть назад, а его там не хватает, оказывается
myst5
myst5
вчера в 18:05
Жалкий автор в брызгах Месси . Угомонись есть те кто считают Роналду лучшим есть непрофессионалы которые считают Месси лучшим
K_TS_16
K_TS_16
вчера в 17:55
Рон в слезах.. Ну куда ему до гения.
__AgamagA__
__AgamagA__
вчера в 17:51
К чему писать, что Месси гонится за Роналду по голам за сборную, если это откровенная ложь.

Нет никакого соперничества, Месси его давно уделал по всем статьям, а по мнимым голам нет необходимости гнаться. У Месси всё идёт естественно, получает удовольствие, он действующий ЧМ, выиграл дважды КА.
До сих пор приносит огромную пользу, видно и партнёрам с ним очень комфортно на поле.

Сам Роналду будет рад, если под него сделают условия для участия в ЛЧ, будет повод очередной раз крикнуть, что в нём нуждаются потому что "фрукт" особенный.
А мы убедимся ещё раз, что он не тянет серьёзный уровень. Да он у себя в Аравии ещё ни разу ничего не выиграл.
v6q3uz38jt7a
v6q3uz38jt7a
вчера в 17:42
"Титул, которого пока нет даже у Криштиану Роналду".
Пока? Даже?)
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:20
"Теперь у Лионеля 110 голов за Аргентину". Автор начал писать статью до окончания матча. Он в конце еще 2 гола забил. У Месси 112 голов за сборную.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 17:18
Он стал бы лучшим бомбардиром ЛЧ))
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