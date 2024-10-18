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Назван самый быстрый игрок сезона в АПЛ

вчера, 16:46

BBC Sports совместно с Opta назвал самого быстрого игрока в текущем сезоне АПЛ.

Им стал защитник «Тоттенхэма» Мики ван де Вен, его максимальная скорость составила 37,1 км/ч.

Больше всех спринтов сделал нападающий Энтони Гордон из «Ньюкасла» — 187.

Самое большое расстояние в лиге преодолел полузащитник «Саутгемптона» Флин Даунес (82,4 км). По преодолённому за игру расстоянию лидирует Деян Кулусевски («Тоттенхэм»). Хавбек также является рекордсменом по максимальной дистанции, пробегаемой за одну игру в этом сезоне: в сентябре он преодолел 13,2 км в игре с «Манчестер Юнайтед» (3:0).

Больше всех пешком прошёл форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (28,2 км).

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Все комментарии
rg52sr9s6u3b
rg52sr9s6u3b
вчера в 20:40
В мире, где скорости и мастерство сливаются в едином порыве, появляется он — Мики ван де Вен, защитник «Тоттенхэма», чья максимальная скорость достигает невероятных 37,1 км/ч. Этот персонаж становится олицетворением скорости и грации, доказывая, что даже в мире футбола есть место для настоящих героев.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 18:56
На поле лучше думать, а не бегать.. Можно даже пешком.. 🤭
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:45
Даунес Флин , если грубо - то почти 2 марафона уже "сделал"...)
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 17:13
Больше всех пешком прошёл форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (28,2 км). А-ха-ха-ха. Когда зади тебя Де Брёйне и Гюндоган можно ходить на коленях.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:12
Холанд скопирует Месси))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:04
Кто-то бегает быстро, кто-то много, а Холланд пешком забивает пачками))
9vt2r95bn8t7
9vt2r95bn8t7
вчера в 16:49
Гонец с него хороший бы вышел
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