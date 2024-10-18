Назван самый быстрый игрок сезона в АПЛ

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вчера, 16:46

BBC Sports совместно с Opta назвал самого быстрого игрока в текущем сезоне АПЛ .

Им стал защитник «Тоттенхэма» , его максимальная скорость составила 37,1 км/ч.

Больше всех спринтов сделал нападающий из «Ньюкасла» — 187.

Самое большое расстояние в лиге преодолел полузащитник «Саутгемптона» (82,4 км). По преодолённому за игру расстоянию лидирует («Тоттенхэм»). Хавбек также является рекордсменом по максимальной дистанции, пробегаемой за одну игру в этом сезоне: в сентябре он преодолел 13,2 км в игре с «Манчестер Юнайтед» (3:0).

Больше всех пешком прошёл форвард «Манчестер Сити» (28,2 км).