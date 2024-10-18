Назван самый быстрый игрок сезона в АПЛ

BBC Sports совместно с Opta назвал самого быстрого игрока в текущем сезоне АПЛ.
Им стал защитник «Тоттенхэма» Мики ван де Вен, его максимальная скорость составила 37,1 км/ч.
Больше всех спринтов сделал нападающий Энтони Гордон из «Ньюкасла» — 187.
Самое большое расстояние в лиге преодолел полузащитник «Саутгемптона» Флин Даунес (82,4 км). По преодолённому за игру расстоянию лидирует Деян Кулусевски («Тоттенхэм»). Хавбек также является рекордсменом по максимальной дистанции, пробегаемой за одну игру в этом сезоне: в сентябре он преодолел 13,2 км в игре с «Манчестер Юнайтед» (3:0).
Больше всех пешком прошёл форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (28,2 км).