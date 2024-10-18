Подольски в шахте, Слуцкий — на теннисе. Как футболисты провели эту неделю

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вчера, 16:00

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А затем сходил на матч.

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Экс-игрок «Арсенала» спустился в шахту.

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выбрался на природу — пока еще есть время на развлечения.

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