Подольски в шахте, Слуцкий — на теннисе. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи сделал предложение своей девушке.
Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий встретил теннисиста Даниила Медведева.
А затем сходил на матч.
Бывший полузащитник «Милана» Массимо Амброзини прокатился на яхте.
Экс-игрок «Арсенала» Лукас Подольски спустился в шахту.
Зинедин Зидан снялся в стильной фотосессии.
Защитник МЮ Лени Йоро завел собаку.
Милота дня. Самый преданный болельщик Хвичи Кварацхелии.
Давно ли вы дарили цветы женщинам? Берите пример с Рикарда Пуча.
Сами Хююпя продолжает гонять на скорости.
Неймар собрал всех своих детей вместе — каждый от разной женщины.
А дети быстро растут — не даст соврать и кипер Лорис Кариус.
Определим Дилетту заодно и в рубрику Девушка дня.
Дани Алвес выбрался на природу — пока еще есть время на развлечения.
Тьяго Алькантара посетил с семьей Диснейленд.
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа снялся в фотосессии со своей женой.
Легенды «Брешии» Лука Тони, Роберто Баджо и Пеп Гвардиола встретились в ресторане.
Нынешний главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик пообщался с предыдущим наставником команды Хави. Им явно было что обсудить.
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин отпраздновал 35-летие.
На этом наш выпуск завершен. Хороших выходных, друзья! Не забывайте, что вернулась РПЛ! Первый матч тура уже через несколько часов!