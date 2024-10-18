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Подольски в шахте, Слуцкий — на теннисе. Как футболисты провели эту неделю

вчера, 16:00
Подольски/Слуцкий
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Варвар7
Варвар7
вчера в 23:15
Лука , Роберто и Пеп видно хорошо так, душевно посидели в ресторане...
Рефери
Рефери ответ LevaSamara (раскрыть)
вчера в 19:53
Василий Березцукий, вместе в Китае работают
LevaSamara
LevaSamara
вчера в 19:06
Респект конечно Подольски за популяризацию рабочей профессии. А не только гламур и яхты.
LevaSamara
LevaSamara
вчера в 19:04
Рядом со Слуцким кто-то из Березуцких?
5p96ggmtvbq4
5p96ggmtvbq4
вчера в 17:52
Хорошо отдыхают звёзды!!!
volga.kot
volga.kot
вчера в 17:51
Слуцкий с Медведевым классное фото!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:43
А где видео Мбаппе?)) Ну или хоть пару фоток
борька
борька
вчера в 17:32
Моя внучка получила первую стипендию, аж 948 рублей оо кореек,, стипухи не хватает сходить на матч ее любимой команды ФК Ростов
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 16:51
Конефей поскакал что ли куда-то?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:06
У каждого свои интересы. Зидан-красавчик...
Гость
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