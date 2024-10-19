Николич приехал на матч против «Динамо» из Махачкалы с фингалом под глазом

Главный тренер ЦСКА Марко Николич приехал на матч 12-го тура РПЛ против «Динамо» из Махачкалы с фингалом под глазом.
Во время паузы на матчи сборных один из футболистов ЦСКА врезался в наставника во время тренировки.
Главный тренер ЦСКА Марко Николич приехал на матч 12-го тура РПЛ против «Динамо» из Махачкалы с фингалом под глазом.
Во время паузы на матчи сборных один из футболистов ЦСКА врезался в наставника во время тренировки.
У меня под глазом перманентный бланш,
А моя наколка – ветер и броня,
Не видала в жизни толка, полюби меня.
У меня под глазом перманентный бланш,
А моя наколка – ветер и броня,
Не видала в жизни толка, полюби меня.
- Ааа /испуганно/ кто это Вас?
- Жена, сковородкой.
- Ааа /испуганно/ кто это Вас?
- Жена, сковородкой.