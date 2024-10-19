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Николич приехал на матч против «Динамо» из Махачкалы с фингалом под глазом

вчера, 17:50
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Марко Николич приехал на матч 12-го тура РПЛ против «Динамо» из Махачкалы с фингалом под глазом.

Во время паузы на матчи сборных один из футболистов ЦСКА врезался в наставника во время тренировки.

Николич приехал на матч против «Динамо» из Махачкалы с фингалом под глазом

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ j3wvxrcwc4ug (раскрыть)
вчера в 21:10
Интересно, где на ул.Арбат можно построить гараж. С одной стороны Смоленская площадь, с другой - площадь Арбатские ворота. Разве что где - нибудь за кинотеатром "Октябрь".
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:47
Шрамы и синяки только украшают мужчин...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:42
Глядя на Марко хочется уточнить - игрок таки врезался или всё же врезал?)))
112910415
112910415
вчера в 18:32
ладно, с кем не бывает ... )
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:20
Плохо наложен грим, если так сильно заметно.
nw4u5re89gd9
nw4u5re89gd9
вчера в 18:17
Обычно в таких случаях говорят упал, но врезался в игрока тоже сойдет.
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 18:09
фраза из одного фильма:
- Ааа /испуганно/ кто это Вас?
- Жена, сковородкой.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:09
)))
4cwtbksxyttt
4cwtbksxyttt
вчера в 18:05
Не Хабиб его случайно на вокзале встречал?
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 18:02
Если бьет жена и ты находишься в насильственном плену, Марко ты знаешь какой знак надо показать
Брулин
Брулин
вчера в 18:00
А точно врезался?)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:00
Николич был пьянич?)
j3wvxrcwc4ug
j3wvxrcwc4ug
вчера в 17:59
Я иду Арбатом к мужикам в гараж,
У меня под глазом перманентный бланш,
А моя наколка – ветер и броня,
Не видала в жизни толка, полюби меня.
4r8u5drxa6u8
4r8u5drxa6u8
вчера в 17:57
Глядя на фото хочется спросить "Ну хоть как в поезд-то садился помнишь?"
Futurista
Futurista
вчера в 17:56
Похоже один гол уже пропустил)...
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:53
Ну и видок... пивка попил где то...?
Гость
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