Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Николич заявил, что состояние поля в Каспийске сказалось на качестве матча

вчера, 22:09
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Марко Николич заявил, что состояние поля в Каспийске сказалось на качестве матча.

Всё получилось так, как говорили перед игрой. Сказали: все знают, как Махачкала играет, они бойцы, это их игра. Вы видели, в каком состоянии здесь поле. Говорить о каком‑либо качественном футболе практически невозможно. Но борьба, самоотдача, желание — возможно, это их качества. Но я очень доволен своими ребятами сегодня, потому что на этом уровне мы дали достойный бой сопернику, равный бой. Поэтому у нас и получилось заслужить этот гол. Через два дня у нас уже матч Кубка России — очень важная игра. Задача — сохранить первое место в группе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Биджиев заявил, что нападающий ЦСКА Мусаев забил мяч с нарушением правил
Вчера, 21:57
Губерниев высказался о натурализации Дугласа Сантоса
Вчера, 20:56
Мостовой: «„Спартак“ облили краснодарским душем»
Вчера, 20:20
Деян Станкович вступился за Мьенти Абену после игры с «Краснодаром»
Вчера, 20:05
Руслан Литвинов рассказал, сможет ли «Спартак» завоевать чемпионство
Вчера, 19:52
Зарема: «Прошли те времена, когда „Спартак“ громил „Краснодар“»
Вчера, 19:37
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:49
Там наверно в регби играют в остальное время
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:38
а еще непогода))
условии были одинаковые для всех.
с победой. армейцы.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:37
На самом деле газон был не ахти ))).
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 