Николич заявил, что состояние поля в Каспийске сказалось на качестве матча

Главный тренер ЦСКА заявил, что состояние поля в Каспийске сказалось на качестве матча.

Всё получилось так, как говорили перед игрой. Сказали: все знают, как Махачкала играет, они бойцы, это их игра. Вы видели, в каком состоянии здесь поле. Говорить о каком‑либо качественном футболе практически невозможно. Но борьба, самоотдача, желание — возможно, это их качества. Но я очень доволен своими ребятами сегодня, потому что на этом уровне мы дали достойный бой сопернику, равный бой. Поэтому у нас и получилось заслужить этот гол. Через два дня у нас уже матч Кубка России — очень важная игра. Задача — сохранить первое место в группе.