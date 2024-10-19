Биджиев заявил, что нападающий ЦСКА Мусаев забил мяч с нарушением правил

Главный тренер махачкалинского «Динамо» заявил, что нападающий ЦСКА забил мяч в матче 12‑го тура РПЛ с нарушением правил.

«Динамо» проиграло ЦСКА в домашнем матче чемпионата России (0:1). Мусаев забил мяч на 56‑й минуте, перед этим футболист столкнулся с защитником хозяев Идаром Шумаховым.