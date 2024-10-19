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Биджиев заявил, что нападающий ЦСКА Мусаев забил мяч с нарушением правил

вчера, 21:57
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасан Биджиев заявил, что нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев забил мяч в матче 12‑го тура РПЛ с нарушением правил.

«Динамо» проиграло ЦСКА в домашнем матче чемпионата России (0:1). Мусаев забил мяч на 56‑й минуте, перед этим футболист столкнулся с защитником хозяев Идаром Шумаховым.

Ребята старались и отдавались на 100%. Старались показать лучшую игру, но побеждает тот, кто меньше ошибается. Мы ошиблись, поэтому такой результат. В эпизоде с пропущенным голом однозначно был толчок в спину, но сейчас мы опять услышим формулировку, почему это не считается толчком. Больше мне нечего сказать. Когда ЦСКА выпустил второго нападающего, было понятно, что они перейдут на длинные пас. Нам нечего было терять, мы пошли ва‑банк. Уже выпускали ребят посвежее, чтобы обострить атаки. Давили, создали момент, но хорошо сыграл Акинфеев.

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Все комментарии
blitz
blitz
вчера в 23:56, ред.
Никакого фола со стороны Мусаева при голе ЦСКА в ворота Махачкалы нет. Шумахов пытался заблокировать Мусаева и подставлялся под него, а Мусаев его оббежал. Игрок Махачкалы специально блокировал соперника, и если бы Мусаев упал был бы фол в пользу ЦСКА. Шумахов не пытался идти к мячу, а пытался только заблокировать Мусаева. Так что никакого фола со стороны Мусаева в моменте с голом нет, всё по правилам
viv
viv
вчера в 23:52
Учи правила тренер- это блокировка, а так и будут вам голы забивать.
Мусаев без мяча был и тут бежит подставляется защитник Динамо, это наверно только у нас такой бред придумать могли, свой футбол придумали, подставляться под игроков и падать и требовать фолов.
Ну бред же полный будет.
Условно идет игра, где то в стороне подставляется игрок и требует фола.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:44
Хотели гол отменить....но при виде этого типа на бровке...с синяком....посчитали "Давайте хоть мы сделаем ему счастье"....
tctadgcqy8jh
tctadgcqy8jh
вчера в 22:31
Так оно и было, счет должен быть ничейным, цска никак на победу не наиграл.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:30, ред.
У проигравшего тренера всегда найдутся свои причины поражения ))).
На VAR сидят слепые ))).
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:22
Такие голы нельзя засчитывать
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 22:17
Прав Хасан!Был толчок,и этот редиска забил гол!
Гость
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