Биджиев заявил, что нападающий ЦСКА Мусаев забил мяч с нарушением правил

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасан Биджиев заявил, что нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев забил мяч в матче 12‑го тура РПЛ с нарушением правил.
«Динамо» проиграло ЦСКА в домашнем матче чемпионата России (0:1). Мусаев забил мяч на 56‑й минуте, перед этим футболист столкнулся с защитником хозяев Идаром Шумаховым.
Ребята старались и отдавались на 100%. Старались показать лучшую игру, но побеждает тот, кто меньше ошибается. Мы ошиблись, поэтому такой результат. В эпизоде с пропущенным голом однозначно был толчок в спину, но сейчас мы опять услышим формулировку, почему это не считается толчком. Больше мне нечего сказать. Когда ЦСКА выпустил второго нападающего, было понятно, что они перейдут на длинные пас. Нам нечего было терять, мы пошли ва‑банк. Уже выпускали ребят посвежее, чтобы обострить атаки. Давили, создали момент, но хорошо сыграл Акинфеев.
Мусаев без мяча был и тут бежит подставляется защитник Динамо, это наверно только у нас такой бред придумать могли, свой футбол придумали, подставляться под игроков и падать и требовать фолов.
Ну бред же полный будет.
Условно идет игра, где то в стороне подставляется игрок и требует фола.
Мусаев без мяча был и тут бежит подставляется защитник Динамо, это наверно только у нас такой бред придумать могли, свой футбол придумали, подставляться под игроков и падать и требовать фолов.
Ну бред же полный будет.
Условно идет игра, где то в стороне подставляется игрок и требует фола.