Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Челси» заинтересован в подписании игрока «Ипсвич Таун»

вчера, 10:39

«Челси» заинтересован в подписании игрока «Ипсвич Таун» Лиама Делапа. Как и Палмер, нападающий прошел через академию «Ман Сити», но был продан в другой клуб из-за отсутствия перспектив в первой команде. Он перешел в «Ипсвич Таун» за сумму около €18 млн.

Источник сообщает, что «Челси» по-прежнему проявляет интерес к форварду, хотя тренер «Ипсвича» Киран Маккенна не желает его продавать. «Ипсвич», скорее всего, попросит за нападающего около 40 млн евро.

Однако «Челси» далеко не одинок в своих попытках заполучить Делапа.

На данный момент «лидером» гонки за нападающим является «Тоттенхэм», однако интерес к форварду проявляют «Арсенал», «Ньюкасл Юнайтед» и «Астон Вилла».

Более того, говорят, что «Манчестер Сити» следит за его прогрессом и в его контракте есть пункт об обратном выкупе, а также 20% комиссия за продажу.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Челси» предлагал дортмундской «Боруссии» Чилуэлла прошлым летом
22 октября
СлухиЗиркзее думает об уходе из МЮ уже в январе
22 октября
СлухиЗащитник «Реала» Рюдигер определился со своим будущим
22 октября
СлухиВингер «Брентфорда» Мбеумо попал в сферу интересов лондонского «Арсенала»
22 октября
СлухиТоп-клубы АПЛ хотят подписать нападающего «Борнмута»
20 октября
Слухи«Арсенал» готов подписать нападающего «Борнмута»
20 октября
Все комментарии
dxumdg5ksg6c
dxumdg5ksg6c
вчера в 10:42
Переход Лиама Делапа из «Ипсвич Таун» в «Челси» — это отличная возможность для него проявить себя на более высоком уровне. Он обладает хорошими навыками и потенциалом, чтобы стать успешным игроком в Премьер-лиге.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:40
Сити он не нужен, если только перепродать)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 