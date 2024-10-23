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вчера, 10:39

«Челси» заинтересован в подписании игрока «Ипсвич Таун» . Как и Палмер, нападающий прошел через академию «Ман Сити», но был продан в другой клуб из-за отсутствия перспектив в первой команде. Он перешел в «Ипсвич Таун» за сумму около €18 млн.

Источник сообщает, что «Челси» по-прежнему проявляет интерес к форварду, хотя тренер «Ипсвича» Киран Маккенна не желает его продавать. «Ипсвич», скорее всего, попросит за нападающего около 40 млн евро.

Однако «Челси» далеко не одинок в своих попытках заполучить Делапа.

На данный момент «лидером» гонки за нападающим является «Тоттенхэм», однако интерес к форварду проявляют «Арсенал», «Ньюкасл Юнайтед» и «Астон Вилла».

Более того, говорят, что «Манчестер Сити» следит за его прогрессом и в его контракте есть пункт об обратном выкупе, а также 20% комиссия за продажу.