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Защитник «Реала» Рюдигер определился со своим будущим

вчера, 11:52

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер определился со своим будущим.

После ухода из мадридского клуба немец намерен перебраться в Саудовскую Аравию.

Согласно сведениям источника, Рюдигер не видит ничего зазорного в переезде на крупный контракт в экзотический чемпионат.

Отмечается, что Антонио не намерен покидать «Реал» следующим летом. Он хочет переехать в Саудовскую Аравию, отработав свой контракт с мадридцами до конца. Действующее соглашение сторон рассчитано до 2026 года.

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Все комментарии
shur
shur ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 17:40
...сказочник, для начало немцев пройди сегодня...!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:36
1-4
shur
shur ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 17:21
....26.10.24....
shur
shur
вчера в 17:14, ред.
...Мавр пришёл в Реал и обосновался,как в своё время его предки в Испании, Антон влился в команду,игрок главенствует на своём месте и уйдёт достойно с уважением...!!! Хала Мадрид!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 16:36
Полузащитник Джуд Беллингем недоволен своей формой в «Реале». Полузащитник чувствует, что его оттесняет и затмевает Килиан Мбаппе, перебравшийся в мадридскую команду в летнее трансферное окно.
Incredulous
Incredulous ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 15:16
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 14:37
    «Реал» уже жалеет, что подписал Мбаппе. Мне сказали об этом, но не под запись. Флорентино Перес всегда любил звезд, но сейчас клуб огорчен из-за его игры, а также нарушения атмосферы в раздевалке. Этот трансфер был большой ошибкой.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 13:37
    Правильно, на заработки .
    shlomo
    shlomo
    вчера в 13:10
    Ну правильно все.... контракт закончится и на заработок можно поехать.
    Гость
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