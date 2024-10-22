Защитник «Реала» Рюдигер определился со своим будущим

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер определился со своим будущим.
После ухода из мадридского клуба немец намерен перебраться в Саудовскую Аравию.
Согласно сведениям источника, Рюдигер не видит ничего зазорного в переезде на крупный контракт в экзотический чемпионат.
Отмечается, что Антонио не намерен покидать «Реал» следующим летом. Он хочет переехать в Саудовскую Аравию, отработав свой контракт с мадридцами до конца. Действующее соглашение сторон рассчитано до 2026 года.
Кто сказал, бабки у подъезда?)
Не знал, что у нас на Соккере есть такие "серьёзные" личности, у которых есть свои инсайды в самом Мадридском Реале.
Я конечно всякое ожидал от фанов Барсы, но чтобы настолько примитивный детский сад...))
Кто сказал, бабки у подъезда?)
Не знал, что у нас на Соккере есть такие "серьёзные" личности, у которых есть свои инсайды в самом Мадридском Реале.
Я конечно всякое ожидал от фанов Барсы, но чтобы настолько примитивный детский сад...))