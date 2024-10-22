Защитник «Реала» Рюдигер определился со своим будущим

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вчера, 11:52

Защитник «Реала» определился со своим будущим.

После ухода из мадридского клуба немец намерен перебраться в Саудовскую Аравию.

Согласно сведениям источника, Рюдигер не видит ничего зазорного в переезде на крупный контракт в экзотический чемпионат.

Отмечается, что Антонио не намерен покидать «Реал» следующим летом. Он хочет переехать в Саудовскую Аравию, отработав свой контракт с мадридцами до конца. Действующее соглашение сторон рассчитано до 2026 года.