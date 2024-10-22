Зиркзее думает об уходе из МЮ уже в январе

По данным источника, нападающий МЮ Джошуа Зиркзее, купленный летом за 42,5 млн евро, рассматривает возможность возвращения в Серию А уже в январе на правах аренды.
Решение о возможном трансфере будет зависеть от планов «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что игрока с характеристиками Зиркзее ищет «Ювентус». Также отметим, что туринцев возглавляет Тиаго Мотта, с которым нидерландский форвард работал в «Болонье».
«Милан», несмотря на интерес к Джошуа, вряд ли подпишет его.
В сезоне-2024/25 Зиркзее провел за «МЮ» 8 матчей в АПЛ, начал лишь 4 из них в стартовом составе.