Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Зиркзее думает об уходе из МЮ уже в январе

вчера, 13:24

По данным источника, нападающий МЮ Джошуа Зиркзее, купленный летом за 42,5 млн евро, рассматривает возможность возвращения в Серию А уже в январе на правах аренды.

Решение о возможном трансфере будет зависеть от планов «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что игрока с характеристиками Зиркзее ищет «Ювентус». Также отметим, что туринцев возглавляет Тиаго Мотта, с которым нидерландский форвард работал в «Болонье».

«Милан», несмотря на интерес к Джошуа, вряд ли подпишет его.

В сезоне-2024/25 Зиркзее провел за «МЮ» 8 матчей в АПЛ, начал лишь 4 из них в стартовом составе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиЗащитник «Реала» Рюдигер определился со своим будущим
Вчера, 11:52
СлухиВингер «Брентфорда» Мбеумо попал в сферу интересов лондонского «Арсенала»
Вчера, 11:20
СлухиТоп-клубы АПЛ хотят подписать нападающего «Борнмута»
20 октября
Слухи«Арсенал» готов подписать нападающего «Борнмута»
20 октября
СлухиТоп-клубы АПЛ интересуются защитником «Лечче»
20 октября
Слухи«Манчестер Сити» готов продать Кайла Уокера
20 октября
Сортировать
Все комментарии
Yodr
Yodr
сегодня в 02:07
Так много еще никто не обещал, и еще не тратил так много бабла под эти обещания. С последующим 14 местом и криком "мы идем к успеху".
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:15
Креатура самого Хага пытается свалить от своего хозяина, сыграв 8 неполных игр.Нового РВН или РВП из него не получилось.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 19:53
Вранье. Он только не давно пришел, отыграли 8 туров. Он еще будет адаптироваться к АПЛ.
uvnvau2edq3x
uvnvau2edq3x
вчера в 13:56
Быстро его лысая физручина достала
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:27
Наигрался парень под руководством шедеврального чирикХага))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:25
Значит не нуждаются,если отдают в аренду.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 