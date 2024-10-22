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«Челси» предлагал дортмундской «Боруссии» Чилуэлла прошлым летом

вчера, 14:51

По данным источника, руководство немецкого клуба рассматривало вариант с защитником «Челси» Бенжамином Чилуэллом, но в конечном итоге решило отказаться от трансфера.

Английский защитник больше не играет значимой роли в «Челси». В этом сезоне Чилуэлл принял участие лишь в одном матче Кубка английской лиги против «Барроу» (5:0).

С 2021 года игрок страдал от множества травм из-за которых он пропустил 100 официальных матчей.

Сообщается, что «Боруссия» не исключает трансфер левого защитника в зимнее трансферное окно. В данный момент на этой позиции у клуба не хватает альтернатив Рами Бенсебайни, но окончательное решение остается за главным тренером Нури Шахином.

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shlomo2
shlomo2
вчера в 15:19
До Зимы есть время... может кого то другого скауты отыщут.
Гость
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