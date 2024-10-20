Топ-клубы АПЛ хотят подписать нападающего «Борнмута»

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вчера, 17:26

«Борнмут» назвал свою цену за нападающего , в то время как «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» выстраиваются в очередь, чтобы подписать игрока.

Семеньо находится в хорошей форме в этом сезоне. В восьми матчах за «Борнмут» он забил три гола и отдал одну результативную передачу.

По информации источника «Борнмут» готов потребовать 40-50 миллионов фунтов стерлингов за 24-летнего нападающего.

Однако вероятность январского перехода маловероятна, поскольку «Борнмут» стремится сохранить свой статус в Премьер-лиге, а значит, сделка следующим летом более вероятна.