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Матч «Болонья» — «Милан» могут перенести на нейтральное поле

вчера, 08:53
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья-:-Логотип футбольный клуб МиланМилан19:00 Матч перенесен

Из-за чрезвычайной ситуации в связи с плохими погодными условиями матч «Болонья» — «Милан», запланированный на субботу, 26 октября, может не состояться.

После вчерашнего заявления мэра Болоньи, объявившего о переносе игры, сегодня утром запланирована встреча между мэром города Маттео Лепоре и префектом столицы Эмилии-Романьи для принятия окончательного решения. Лига не объявила официально о переносе поединка 9-го тура и настаивает на том, чтобы он мог состояться завтра.

Одним из альтернативных вариантов может стать проведение матча за закрытыми дверями, что позволит избежать проблем с дорожным движением и общественным порядком. На игре ожидается около 35 тысяч зрителей.

Второй вариант — перенос встречи на нейтральное поле.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:26
Подавай заявку! Соккерчане поддержат))
rmc943gbhtnz
rmc943gbhtnz
вчера в 11:13
Матч должен состояться при любой погоде !
Брулин
Брулин
вчера в 10:59
Игра «Милана» в Болонье перенесена из-за ливней и наводнения. Дисквалификация Тео и Рейндерса распространится на матч с «Наполи»
shlomo
shlomo
вчера в 10:25
Скорее всего матч перенесут ... Болонья домашняя команда.
112910415
112910415
вчера в 09:55
перенести, сыграть в хорошую погоду
g8rrtka58say
g8rrtka58say
вчера в 09:28
Милану без разницы где выиграть этот матч
sihafazatron
sihafazatron ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 09:27
Пора мне в чиновники итальянские податься))) наведу там порядок))
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:21
С природой как говорится не поспоришь. лучше подождать
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 09:12
Действительно. Чем не решение проблемы
fnyqgg7bxsfc
fnyqgg7bxsfc
вчера в 09:02
Ситуация не легкая, как быть со зрителями?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:58
Пусть сыграют в Милане, а во втором круге уже в Болонье
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