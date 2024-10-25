Матч «Болонья» — «Милан» могут перенести на нейтральное поле

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вчера, 08:53

Из-за чрезвычайной ситуации в связи с плохими погодными условиями матч «Болонья» — «Милан», запланированный на субботу, 26 октября, может не состояться.

После вчерашнего заявления мэра Болоньи, объявившего о переносе игры, сегодня утром запланирована встреча между мэром города Маттео Лепоре и префектом столицы Эмилии-Романьи для принятия окончательного решения. Лига не объявила официально о переносе поединка 9-го тура и настаивает на том, чтобы он мог состояться завтра.

Одним из альтернативных вариантов может стать проведение матча за закрытыми дверями, что позволит избежать проблем с дорожным движением и общественным порядком. На игре ожидается около 35 тысяч зрителей.

Второй вариант — перенос встречи на нейтральное поле.