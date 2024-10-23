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Определены все пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

вчера, 23:38

Определены пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

«Спартак» — «Ростов»

«Динамо» Москва — «Локомотив»

«Зенит» — «Ахмат»

«Рубин» — ЦСКА

Первые матчи состоятся 5-7 ноября, а ответные назначены на 26-28 ноября.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 08:57, ред.
Ахмат в духе прошлогодней Балтики отлетит в ФНЛ но за кубок поборется
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сегодня в 06:10
У Ахмата похоже шансов нет.
ABir
ABir
сегодня в 01:00
У Карпина с Ростовом опять есть шанс насолить Спартаку
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:09
пока не торопимся)))
боссы клуба Ахмат обещали зимой большое усиление.
поживем-увидим.
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:50
Может им кубок уже отдать?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:49
зенит без проблем выйдет в финал
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