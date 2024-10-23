Определены все пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Определены пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
«Спартак» — «Ростов»
«Динамо» Москва — «Локомотив»
«Зенит» — «Ахмат»
«Рубин» — ЦСКА
Первые матчи состоятся 5-7 ноября, а ответные назначены на 26-28 ноября.
Определены пары 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
«Спартак» — «Ростов»
«Динамо» Москва — «Локомотив»
«Зенит» — «Ахмат»
«Рубин» — ЦСКА
Первые матчи состоятся 5-7 ноября, а ответные назначены на 26-28 ноября.
боссы клуба Ахмат обещали зимой большое усиление.
поживем-увидим.
боссы клуба Ахмат обещали зимой большое усиление.
поживем-увидим.