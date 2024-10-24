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В этом году матча звёзд Кубка России не будет

вчера, 14:23

В этом году проведение матча всех звёзд Кубка России не планируется. Организаторы столкнулись с проблемами, связанными с приглашением футболистов и заинтересованностью клубов.

Напомним, матч звёзд Кубка России проходил дважды — в Москве и Сколково — в формате Путь РПЛ против Пути регионов. Помимо футбольного матча, футболисты участвовали в конкурсах, показывая своё мастерство в нестандартных для игры ситуациях. Данное мероприятие посещали звёзды кино и музыки, а также ветераны советского и российского футбола.

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:37
Не получилось и не не надо...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:24
Звезды зазвездились и не хотят приходить
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