В этом году матча звёзд Кубка России не будет

В этом году проведение матча всех звёзд Кубка России не планируется. Организаторы столкнулись с проблемами, связанными с приглашением футболистов и заинтересованностью клубов.
Напомним, матч звёзд Кубка России проходил дважды — в Москве и Сколково — в формате Путь РПЛ против Пути регионов. Помимо футбольного матча, футболисты участвовали в конкурсах, показывая своё мастерство в нестандартных для игры ситуациях. Данное мероприятие посещали звёзды кино и музыки, а также ветераны советского и российского футбола.