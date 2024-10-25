Левандовски забил 700 голов на профессиональном уровне в 21-м веке

Гол в ворота «Баварии» стал для нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского 700-м в профессиональной карьере.
В 21-м веке такой отметки достигали только Лионель Месси и Криштиану Роналду. У аргентинца на данный момент 849 голов, у португальца — 907.
Хотя по мне, именно Кейн идёт после Роналду и Месси. Умный универсал с чутьем охотника, сочетает в себе трудно сочетаемые футбольные качества для форварда, но как человек слабовольный, недоразвитый в этом плане, вот и мучается.
Хотя по мне, именно Кейн идёт после Роналду и Месси. Умный универсал с чутьем охотника, сочетает в себе трудно сочетаемые футбольные качества для форварда, но как человек слабовольный, недоразвитый в этом плане, вот и мучается.
Пи.Си. Больше всего забитых мячей у Левы в составе мюнхенского клуба – 344. За Боруссию – 103, сборную Польши – 84, Барселону – 74, Лех – 41, прочие польские клубы – 54.
Пи.Си. Больше всего забитых мячей у Левы в составе мюнхенского клуба – 344. За Боруссию – 103, сборную Польши – 84, Барселону – 74, Лех – 41, прочие польские клубы – 54.