Левандовски забил 700 голов на профессиональном уровне в 21-м веке

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вчера, 12:34

Гол в ворота «Баварии» стал для нападающего «Барселоны» 700-м в профессиональной карьере.

В 21-м веке такой отметки достигали только Лионель Месси и Криштиану Роналду. У аргентинца на данный момент 849 голов, у португальца — 907.