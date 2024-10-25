Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаЛига чемпионов 2024/2025

Левандовски забил 700 голов на профессиональном уровне в 21-м веке

вчера, 12:34
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Гол в ворота «Баварии» стал для нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского 700-м в профессиональной карьере.

В 21-м веке такой отметки достигали только Лионель Месси и Криштиану Роналду. У аргентинца на данный момент 849 голов, у португальца — 907.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Луис Энрике является худшим тренером ПСЖ по проценту побед в ЛЧ
23 октября
Акинфеев обогнал Месси по числу игр за один клуб
21 октября
Салах вышел на 9-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ
20 октября
«Манчестер Сити» ни разу не проиграл с начала сезона
20 октября
Модрич вышел на 2-е место по матчам за «Реал» среди иностранцев
20 октября
Акинфеев провёл 370-й «сухой» матч в карьере
20 октября
Сортировать
Все комментарии
Sporting
Sporting
сегодня в 01:44
Не мало наколотил.
112910415
112910415
вчера в 13:43
большущий мастер !
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:30
Хорош конечно поляк! В Барсе не прогадали подписав его!Но замену готовить надо!
eleven LC
eleven LC
вчера в 13:11
Левандовский сейчас переживает вторую молодость, по сравнению с прошлым сезоном, очень много забивает
Он один из лучших футболистов за последние 10-12 лет
И должен быть обладателем двух золотых мячей 20-21 годов но кому то в УЕФА этого было не надо!
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:06
Самородки не часто рождаются, а уж в Европе...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:59
Перешел бы в саудитию, уже было бы 2000.
shlomo
shlomo
вчера в 12:56
Глыба, конечно! После двух гениев, и единственный из тройки до сих пор играет в топ-чемпионате и в ЛЧ, и забивает и там, и там... И с 700 голами, единственный без ЗМ, очень обидная ситуация... ну а так что, Лёва среди небожителей первый. Рона и Лео нельзя считать. Они там в стратосфере. Просто трудяга. Никогда не хныкал не плакал а молча делал свою работу.

Пи.Си. Больше всего забитых мячей у Левы в составе мюнхенского клуба – 344. За Боруссию – 103, сборную Польши – 84, Барселону – 74, Лех – 41, прочие польские клубы – 54.
allemz
allemz ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 12:43, ред.
Был когда-то. В нынешних реалиях, Холанд предпочтительнее.
Хотя по мне, именно Кейн идёт после Роналду и Месси. Умный универсал с чутьем охотника, сочетает в себе трудно сочетаемые футбольные качества для форварда, но как человек слабовольный, недоразвитый в этом плане, вот и мучается.
hp7qfrk4xnnm
hp7qfrk4xnnm
вчера в 12:35
Лёва свое дело хорошо знает
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:34
шикарный голеадор.
намного лучше Холанда.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 