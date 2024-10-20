Салах вышел на 9-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ

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вчера, 22:51

Нападающий «Ливерпуля» вышел на 9-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ и делит его с Джермейном Дефо.

Вингер «Ливерпуля» сегодня реализовал пенальти в матче с «Челси» (2:1).

Теперь на счету египтянина 162 гола в Премьер-Лиге, как и у Дефо.

Их опережают Робби Фаулер (163), Тьерри Анри (175), Фрэнк Лэмпард (177), Серхио Агуэро (184), Энди Коул (187), Уэйн Руни (208), Харри Кейн (213) и Алан Ширер (260).