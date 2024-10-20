Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вышел на 9-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ и делит его с Джермейном Дефо.
Вингер «Ливерпуля» сегодня реализовал пенальти в матче с «Челси» (2:1).
Теперь на счету египтянина 162 гола в Премьер-Лиге, как и у Дефо.
Их опережают Робби Фаулер (163), Тьерри Анри (175), Фрэнк Лэмпард (177), Серхио Агуэро (184), Энди Коул (187), Уэйн Руни (208), Харри Кейн (213) и Алан Ширер (260).
египтянин давно вошел в историю АПЛ...и все таки Мо не останавливается.
да...тяжело станет Ливерпулю, когда он уйдет.
египтянин давно вошел в историю АПЛ...и все таки Мо не останавливается.
да...тяжело станет Ливерпулю, когда он уйдет.