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Салах вышел на 9-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ

вчера, 22:51

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вышел на 9-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ и делит его с Джермейном Дефо.

Вингер «Ливерпуля» сегодня реализовал пенальти в матче с «Челси» (2:1).

Теперь на счету египтянина 162 гола в Премьер-Лиге, как и у Дефо.

Их опережают Робби Фаулер (163), Тьерри Анри (175), Фрэнк Лэмпард (177), Серхио Агуэро (184), Энди Коул (187), Уэйн Руни (208), Харри Кейн (213) и Алан Ширер (260).

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Все комментарии
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 09:39, ред.
...футболист московского Динамо Муми(я) заявил, что потомок фараона Тутанхамона Мо играет горазда лучше камерунца...!
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 07:46
Без проблем может ворваться в четверку в этом сезоне, если останется, после Ширера вторым будет, Ширер всю жизнь провел в АПЛ его рекорд вряд ли кому-то повторить.
m3etk4am682k
m3etk4am682k
сегодня в 06:25
Ширера ему, конечно, не догнать.
vapww32t4evg
vapww32t4evg
сегодня в 03:59
Салах заслужил быть в этом списке
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:20
легенда!
египтянин давно вошел в историю АПЛ...и все таки Мо не останавливается.
да...тяжело станет Ливерпулю, когда он уйдет.
Гость
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