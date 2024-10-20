Модрич вышел на 2-е место по матчам за «Реал» среди иностранцев

Полузащитник «Реала» Лука Модрич принял участие в матче Ла Лиги с «Сельтой» (2:1).
Эта игра стала 547-й для хорвата в футболке «сливочных». Хавбек вышел на второе место по числу игр за эту команду.
Лидером является Карим Бензема (648 поединков), выступающий за «Аль-Иттихад».
Бензема,Зидан,Рауль тоже были красавчики.А Хави оказался высокомерным,игнорировал игроков своей команды будучи тренером,думал он человек благородный,ошибся.Роналду нарцисс,больной на голову а как человек нормальный,а вот Шишани 95 не могу понять.Агамага адекватный,потому что дагестанец.
Бензема,Зидан,Рауль тоже были красавчики.А Хави оказался высокомерным,игнорировал игроков своей команды будучи тренером,думал он человек благородный,ошибся.Роналду нарцисс,больной на голову а как человек нормальный,а вот Шишани 95 не могу понять.Агамага адекватный,потому что дагестанец.
Но Карима Бензема Модричу, скорее всего, уже не догнать. Хотя, в Реале всё возможно. Это зависит от руководства. У Луки хватит сил выходить на половину тайма ещё несколько лет.
Но Карима Бензема Модричу, скорее всего, уже не догнать. Хотя, в Реале всё возможно. Это зависит от руководства. У Луки хватит сил выходить на половину тайма ещё несколько лет.