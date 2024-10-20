Модрич вышел на 2-е место по матчам за «Реал» среди иностранцев

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вчера, 10:40

Полузащитник «Реала» принял участие в матче Ла Лиги с «Сельтой» (2:1).

Эта игра стала 547-й для хорвата в футболке «сливочных». Хавбек вышел на второе место по числу игр за эту команду.

Лидером является Карим Бензема (648 поединков), выступающий за «Аль-Иттихад».