Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаИспания. Примера 2024/2025

Модрич вышел на 2-е место по матчам за «Реал» среди иностранцев

вчера, 10:40

Полузащитник «Реала» Лука Модрич принял участие в матче Ла Лиги с «Сельтой» (2:1).

Эта игра стала 547-й для хорвата в футболке «сливочных». Хавбек вышел на второе место по числу игр за эту команду.

Лидером является Карим Бензема (648 поединков), выступающий за «Аль-Иттихад».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Акинфеев провёл 370-й «сухой» матч в карьере
Вчера, 00:09
«Арсенал» проиграл первый гостевой матч в АПЛ в 2024 году
19 октября
Анчелотти проводит 200-й матч в Ла Лиге во главе «Реала»
19 октября
«Краснодар» – пятая команда в истории ЧР, выигравшая 9 матчей подряд
19 октября
Только «Краснодар» не проиграл ни одного матча в этом сезоне РПЛ
19 октября
Кулусевски сравнялся с Ибрагимовичем по голам в АПЛ
19 октября
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:47
умный игрок, таких мало !
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ t9y7dxe5k4p7 (раскрыть)
вчера в 12:52
Модртч станет спортивным директором.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 12:51
Модрич,Белингем хорошие,скромные гранды,уважаю,но как же ненавижу наглых,высокомерных Винисиуса и Мбаппе,отвратительные люди.
Бензема,Зидан,Рауль тоже были красавчики.А Хави оказался высокомерным,игнорировал игроков своей команды будучи тренером,думал он человек благородный,ошибся.Роналду нарцисс,больной на голову а как человек нормальный,а вот Шишани 95 не могу понять.Агамага адекватный,потому что дагестанец.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:27
Это хорошее достижение...
Но Карима Бензема Модричу, скорее всего, уже не догнать. Хотя, в Реале всё возможно. Это зависит от руководства. У Луки хватит сил выходить на половину тайма ещё несколько лет.
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 12:27
К сожалению думаю Карима ему не догнать
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:22
Вписал себя в клубную историю...
K_TS_16
K_TS_16
вчера в 11:58
Красавчик
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:36
Ещё сто матчей будет сложно отыграть за Реал, необходимо ещё пару сезонов быть в клубе, пойдут ли на это мадридцы, вот в чём вопрос.
Брулин
Брулин
вчера в 11:33
Поздно пришёл в Реал, мог бы и обогнать Карима, а так вряд-ли
shur
shur
вчера в 11:27
...может быть!
n4urrsdrm4aj
n4urrsdrm4aj
вчера в 11:22
Лука Модрич продолжает удивлять всех своим мастерством и преданностью «Реалу»! Его очередное выступление в составе мадридского клуба стало поистине незабываемым.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 11:16
Бенза точно не обойдёт. Но Модрич красава.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 11:04
И скорее всего останется на втором месте.
t9y7dxe5k4p7
t9y7dxe5k4p7
вчера в 10:56
Модрич внёс огромную работу в клубе, будет претендовать на какой-нибудь пост в администрации Реала
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 