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В «Дубай Юнайтед» рассказали, что Промес может дебютировать 26 октября

вчера, 19:58

Генеральный директор клуба «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану заявил, что в команде по‑прежнему рассчитывают на то, что полузащитник Квинси Промес дебютирует за клуб 26 октября.

«Юнайтед», выступающий во второй лиге чемпионата ОАЭ, объявил о переходе экс‑футболиста московского «Спартака» в сентябре. 32‑летний игрок перешел в «Юнайтед» на правах свободного агента. Чебану ранее заявил, что федерация футбола ОАЭ заявила Промеса за клуб.

Ориентируемся, что Квинси Промес дебютирует 26 октября в матче против клуба «Хатта». Игра все покажет по его форме. Мы желаем ему быть на поле и быть лучшей своей версией.

«Юнайтед» в субботу примет «Хатту» в четвертом туре второй лиги ОАЭ.

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Все комментарии
rh6y9n74mtb9
rh6y9n74mtb9
вчера в 21:26
Промес четко продумал план бегства из спартака.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:02
Вот прямо на стадион и прибудут болельщики из Голландии в одинаковых черных костюмах и будут молча сидеть и ждать окончания матча
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:03
В "матче против клуба «Хатта»" - Как символично и иронично почти "Хата"...)
Гость
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