В «Дубай Юнайтед» рассказали, что Промес может дебютировать 26 октября

Генеральный директор клуба «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану заявил, что в команде по‑прежнему рассчитывают на то, что полузащитник Квинси Промес дебютирует за клуб 26 октября.
«Юнайтед», выступающий во второй лиге чемпионата ОАЭ, объявил о переходе экс‑футболиста московского «Спартака» в сентябре. 32‑летний игрок перешел в «Юнайтед» на правах свободного агента. Чебану ранее заявил, что федерация футбола ОАЭ заявила Промеса за клуб.
Ориентируемся, что Квинси Промес дебютирует 26 октября в матче против клуба «Хатта». Игра все покажет по его форме. Мы желаем ему быть на поле и быть лучшей своей версией.
«Юнайтед» в субботу примет «Хатту» в четвертом туре второй лиги ОАЭ.