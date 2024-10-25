В «Дубай Юнайтед» рассказали, что Промес может дебютировать 26 октября

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вчера, 19:58

Генеральный директор клуба «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану заявил, что в команде по‑прежнему рассчитывают на то, что полузащитник дебютирует за клуб 26 октября.

«Юнайтед», выступающий во второй лиге чемпионата ОАЭ , объявил о переходе экс‑футболиста московского «Спартака» в сентябре. 32‑летний игрок перешел в «Юнайтед» на правах свободного агента. Чебану ранее заявил, что федерация футбола ОАЭ заявила Промеса за клуб.

Ориентируемся, что Квинси Промес дебютирует 26 октября в матче против клуба «Хатта». Игра все покажет по его форме. Мы желаем ему быть на поле и быть лучшей своей версией.