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Матч «Милана» с «Болоньей» окончательно перенесён из-за погодных условий

вчера, 17:15
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья-:-Логотип футбольный клуб МиланМилан19:00 Матч перенесен

Матч 9-го тура Серии А между «Болоньей» и «Миланом» должен был пройти 26 октября на стадионе «Ренато Далль’Ара» в Болонье.

Встречу пришлось перенести по решению властей из-за проливных дождей и наводнения, а также связанных с ними восстановительных работ.

Считается, что в таких условиях прибытие 35 тысяч фанатов на стадион создаст проблемы с общественным порядком.

Президент «Милана» Паоло Скарони предложил сыграть с «Болоньей» без зрителей. Также обсуждались идеи проведения матча на нейтральном поле в Эмполи или Комо.

Однако мэр города Маттео Лепоре и руководство «Болоньи» настояли на переносе матча. Окончательное решение было принято на экстренном собрании совета директоров Серии А.

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Все комментарии
Rivera_11
Rivera_11
вчера в 23:59
Надо технарь давать за отказ Болоньи, а не матчи переносить.
n6axxbgea9zt
n6axxbgea9zt
вчера в 18:36
Видать погода такая, что Болонье даже болоньевые куртки не помогли бы. Ну можно было бы в наших ОЗК сыграть как вариант
борька
борька
вчера в 18:28
Забавно,у нас жара, а там дожди
shlomo
shlomo
вчера в 17:41
Предсказуемо... Болонья домашняя команда...
drug01
drug01
вчера в 17:20
В такую погоду играть нельзя?!!
Гость
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