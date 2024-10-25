Матч «Милана» с «Болоньей» окончательно перенесён из-за погодных условий

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вчера, 17:15

Матч 9-го тура Серии А между «Болоньей» и «Миланом» должен был пройти 26 октября на стадионе «Ренато Далль’Ара» в Болонье.

Встречу пришлось перенести по решению властей из-за проливных дождей и наводнения, а также связанных с ними восстановительных работ.

Считается, что в таких условиях прибытие 35 тысяч фанатов на стадион создаст проблемы с общественным порядком.

Президент «Милана» Паоло Скарони предложил сыграть с «Болоньей» без зрителей. Также обсуждались идеи проведения матча на нейтральном поле в Эмполи или Комо.

Однако мэр города Маттео Лепоре и руководство «Болоньи» настояли на переносе матча. Окончательное решение было принято на экстренном собрании совета директоров Серии А.