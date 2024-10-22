«Динамо» Мх и «Факел» обратились в ЭСК по итогам 12-го тура РПЛ

«Динамо» Махачкала и «Факел» обратились в ЭСК по итогам 12-го тура РПЛ .

«Факел» в прошедшем туре на выезде обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 3:2, а махачкалинское «Динамо» дома уступило ЦСКА со счетом 0:1.