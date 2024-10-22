«Динамо» Мх и «Факел» обратились в ЭСК по итогам 12-го тура РПЛ

«Динамо» Махачкала и «Факел» обратились в ЭСК по итогам 12-го тура РПЛ.
«Факел» в прошедшем туре на выезде обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 3:2, а махачкалинское «Динамо» дома уступило ЦСКА со счетом 0:1.
«Факел» обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить решение главного арбитра встречи с «Ахматом» Владислава Безбородова не назначить пенальти в ворота грозненцев на 50‑й минуте встречи. Махачкалинское «Динамо» попросило оценить два решения главного арбитра встречи с ЦСКА: не свистнуть фол в атаке со стороны нападающего армейцев Тамерлана Мусаева на 56‑й минуте встречи в эпизоде с забитым голом, а также неназначенный пенальти в ворота москвичей на 61‑й минуте матча.
- Результат матча, конечно, никто не отменит... Переигровку не назначат... НО!
- Чем больше негативных комментов в соцсетях соберёт судья, после своих "косяков" в прошедших играх, - тем меньше у него шансов выйти судить в следующем туре.
- К нему должны быть применены административные наказания! Вплоть до лишения лицензии арбитра, и перевода в дворники или сторожа...
- Результат матча, конечно, никто не отменит... Переигровку не назначат... НО!
- Чем больше негативных комментов в соцсетях соберёт судья, после своих "косяков" в прошедших играх, - тем меньше у него шансов выйти судить в следующем туре.
- К нему должны быть применены административные наказания! Вплоть до лишения лицензии арбитра, и перевода в дворники или сторожа...