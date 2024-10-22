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«Динамо» Мх и «Факел» обратились в ЭСК по итогам 12-го тура РПЛ

вчера, 14:14

«Динамо» Махачкала и «Факел» обратились в ЭСК по итогам 12-го тура РПЛ.

«Факел» в прошедшем туре на выезде обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 3:2, а махачкалинское «Динамо» дома уступило ЦСКА со счетом 0:1.

«Факел» обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить решение главного арбитра встречи с «Ахматом» Владислава Безбородова не назначить пенальти в ворота грозненцев на 50‑й минуте встречи. Махачкалинское «Динамо» попросило оценить два решения главного арбитра встречи с ЦСКА: не свистнуть фол в атаке со стороны нападающего армейцев Тамерлана Мусаева на 56‑й минуте встречи в эпизоде с забитым голом, а также неназначенный пенальти в ворота москвичей на 61‑й минуте матча.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:32
Но наказать может. Поэтому команды и обращаются в ЭСК, чтобы другим неповадно было.
lotsman
lotsman
вчера в 19:24
ЭСК уже не поможет изменить решения судей.
Хиромант
Хиромант ответ dy3656syq95v (раскрыть)
вчера в 18:59
- Ну может и не совсем бесполезное...
- Результат матча, конечно, никто не отменит... Переигровку не назначат... НО!
- Чем больше негативных комментов в соцсетях соберёт судья, после своих "косяков" в прошедших играх, - тем меньше у него шансов выйти судить в следующем туре.
- К нему должны быть применены административные наказания! Вплоть до лишения лицензии арбитра, и перевода в дворники или сторожа...
dy3656syq95v
dy3656syq95v
вчера в 15:17
Бесполезное дело, судья в матче с цска просто творил произвол.
Шамиль Омаргаджиев
Шамиль Омаргаджиев
вчера в 14:49
И так каждая команда страдает от этих судьей
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