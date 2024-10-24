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РФС рассмотрит сообщения, которые, возможно, принадлежали Безбородову

вчера, 09:18

Дисциплинарная комиссия судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит сообщения в интернете, которые, предположительно, принадлежали арбитру Владиславу Безбородову. Об этом источнику сообщили в службе коммуникаций РФС.

Ранее бывший судья Анатолий Синяев сообщил, что Безбородов долгое время был подписан на его Telegram-канал, а пару лет назад вступал с подписчиками в комментариях в споры, обсуждал решения коллег, а себя называл тем, кто «один остался, который умеет судить». Также он опубликовал скриншоты сообщений пользователя с именем Владислав Безбородов. Синяев отметил, что сообщения рефери отображались от имени его контакта, а не ника, поскольку у него есть личный номер Безбородова.

Данные сообщения будут рассмотрены дисциплинарной комиссией судейского комитета РФС.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 10:24
Расследование покажет, кто прав. Многое будет зависеть от позиции руководства РФС.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 10:00
Допустим, что бывший арбитр прав и не врёт. Но если ты такой правдолюб, какого рожна ты не рассказал обо всём ДВА года назад, когда Безбородов вёл переписку ? ТОГДА ты не "укоротил" его, внимательно слушал и, предположу, молча кивал головой в знак согласия, а сейчас совесть заела, спать спокойно не можешь без того, чтобы не рассказать о накипевшей на душЕ боли за то, что происходит в родных Пенатах?
Неизвестно ещё, кто в этой истории выглядит чище и белее, Безбородов или Синяев. Для меня ясно одно: против первого в недрах РФС зреет заговор, им по каким-то причинам недовольны, и тут подвернулся случай с этим Синяевым. А может, ВСЕ уже два года назад знали об этой переписке, но не обращали на неё внимания. Поэтому в этой истории надо копать глубже. Намного. Уверен также, что арбитры в кулуарах обсуждают работу РФС и своих коллег, и это естественно, но в какой - то момент Безбородов перешёл дозволенную черту во взаимоотношениях с коллегами и руководством..
bkpfhffp8asa
bkpfhffp8asa
вчера в 09:57
Очевидно, у Безбородова началась мания величия.
b7hytwjqf5xn
b7hytwjqf5xn
вчера в 09:56
а себя называл тем, кто «один остался, который умеет судить».

А венцом умения этого скромнейшего и достойнейшего господина, очевидно, стал матч Ахмат-ЦСКА в прошлом году, где данный маэстро свистка и исчезающего геля залепил аж 5 пенальти, которые игроки забили все и игра закончилась со счётом 2:3 и со скандалищем. Вот так умеет судить, действительно, только он один, потому как других таких маргиналов в природе просто не имеется
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:26
Ну всё, все дела поделаны в РФС, можно теперь и сплетнями заняться.
Гость
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