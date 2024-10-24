РФС рассмотрит сообщения, которые, возможно, принадлежали Безбородову

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вчера, 09:18

Дисциплинарная комиссия судейского комитета Российского футбольного союза ( РФС ) рассмотрит сообщения в интернете, которые, предположительно, принадлежали арбитру . Об этом источнику сообщили в службе коммуникаций РФС .

Ранее бывший судья Анатолий Синяев сообщил, что Безбородов долгое время был подписан на его Telegram-канал, а пару лет назад вступал с подписчиками в комментариях в споры, обсуждал решения коллег, а себя называл тем, кто «один остался, который умеет судить». Также он опубликовал скриншоты сообщений пользователя с именем Владислав Безбородов. Синяев отметил, что сообщения рефери отображались от имени его контакта, а не ника, поскольку у него есть личный номер Безбородова.