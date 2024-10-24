РФС рассмотрит сообщения, которые, возможно, принадлежали Безбородову

Дисциплинарная комиссия судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит сообщения в интернете, которые, предположительно, принадлежали арбитру Владиславу Безбородову. Об этом источнику сообщили в службе коммуникаций РФС.
Ранее бывший судья Анатолий Синяев сообщил, что Безбородов долгое время был подписан на его Telegram-канал, а пару лет назад вступал с подписчиками в комментариях в споры, обсуждал решения коллег, а себя называл тем, кто «один остался, который умеет судить». Также он опубликовал скриншоты сообщений пользователя с именем Владислав Безбородов. Синяев отметил, что сообщения рефери отображались от имени его контакта, а не ника, поскольку у него есть личный номер Безбородова.
Данные сообщения будут рассмотрены дисциплинарной комиссией судейского комитета РФС.
А венцом умения этого скромнейшего и достойнейшего господина, очевидно, стал матч Ахмат-ЦСКА в прошлом году, где данный маэстро свистка и исчезающего геля залепил аж 5 пенальти, которые игроки забили все и игра закончилась со счётом 2:3 и со скандалищем. Вот так умеет судить, действительно, только он один, потому как других таких маргиналов в природе просто не имеется
А венцом умения этого скромнейшего и достойнейшего господина, очевидно, стал матч Ахмат-ЦСКА в прошлом году, где данный маэстро свистка и исчезающего геля залепил аж 5 пенальти, которые игроки забили все и игра закончилась со счётом 2:3 и со скандалищем. Вот так умеет судить, действительно, только он один, потому как других таких маргиналов в природе просто не имеется