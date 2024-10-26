Рафинья думал об уходе из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» признался, что у него были мысли об уходе из клуба.

Таких моментов было несколько, не один. Первые шесть месяцев в этом клубе, период с лета до чемпионата мира – не лучшее начало, поэтому мне приходила в голову мысль об уходе.

Тогда много сомневался в себе. У меня есть неприятная привычка сильно себя ругать, скажем так, и из-за этого напряжения я думал об уходе.

Разумеется, после мундиаля ситуация сильно изменилась, за следующие шесть месяцев я достиг хороших результатов.

Что касается прошлого сезона, то после травм, после удаления [в 1-м матче сезона], а также в конце чемпионата, когда я много читал о том, что клуб желает расстаться со мной, что болельщики требуют моего ухода, мне вновь приходили в голову мысли о трансфере, о переходе туда, где нет давления.

Но футбол без давления не приносит радости. Небольшое давление должно быть. Я всегда мечтал выступать за большие клубы, в важных матчах сборной, и без давления эти мечты не воплотятся, они идут с ним бок о бок.

Так что, к счастью, я не позволил этим мыслям себя победить. Я лишь сосредоточился на усердной работе и адаптации к новым ролям.