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Рафинья думал об уходе из «Барселоны»

вчера, 08:58

Нападающий «Барселоны» Рафинья признался, что у него были мысли об уходе из клуба.

Таких моментов было несколько, не один. Первые шесть месяцев в этом клубе, период с лета до чемпионата мира – не лучшее начало, поэтому мне приходила в голову мысль об уходе.

Тогда много сомневался в себе. У меня есть неприятная привычка сильно себя ругать, скажем так, и из-за этого напряжения я думал об уходе.

Разумеется, после мундиаля ситуация сильно изменилась, за следующие шесть месяцев я достиг хороших результатов.

Что касается прошлого сезона, то после травм, после удаления [в 1-м матче сезона], а также в конце чемпионата, когда я много читал о том, что клуб желает расстаться со мной, что болельщики требуют моего ухода, мне вновь приходили в голову мысли о трансфере, о переходе туда, где нет давления.

Но футбол без давления не приносит радости. Небольшое давление должно быть. Я всегда мечтал выступать за большие клубы, в важных матчах сборной, и без давления эти мечты не воплотятся, они идут с ним бок о бок.

Так что, к счастью, я не позволил этим мыслям себя победить. Я лишь сосредоточился на усердной работе и адаптации к новым ролям.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 15:49
Хави его игнорировал,сажал на скамейкум запасных,не обшался с ним,то есть гасил его,а Флик внушил уверенность,показал свое уважение.
Хави не тренер,а высокомерный тип и ни один гранд его не подпишет больше и правильно сделает.
112910415
112910415
вчера в 13:40
браво !
и рассуждает умно, и игру свою нашёл !
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:53
Сейчас Рафинья в хорошей форме и мысли об уходе пропали.
sanchs3779kg
sanchs3779kg
вчера в 11:39
Сейчас под руководством Ханси нормально всё у тебя должно пойти, трёху Баварии далеко не каждый отгружает
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:09
Да удивительно как он преобразился в этом сезоне.. Молодец
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:07
непросто Марсело Бьелса спросил Лидс покупать бразильца.
игрок он превосходный.
и Барса верно сделала, что забрала Рафа из Лидса.
немного доверия и правильно использовать его сильные стороны, и от этого команда только в выигрыше.
прогресс года, бесспорно.
при Хави он не очень подходил Барсе, но вертикальный футбол Флика
ему отлично подходит. и появилась бешенная эффективность.
Рафинья с моментами напоминает Бэйла во времен Тоттенхэм.
где он играл левого вингера и постоянно угрожал воротам соперников.
dgvs3gk83rgu
dgvs3gk83rgu
вчера в 09:53
Рафу надо сохранить,с него выйдет мастер
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:40
Да бывают такие моменты.
Вещий
Вещий
вчера в 09:23
Не нужно тебе менять клуб.... в Барсе ты на своем месте и все получается.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:18
Раф хорош.
так и продолжит в Эль Класико, и далее
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:18
Главное сейчас пока все довольно хорошо
Гость
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