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Икарди завёл пушистых друзей, Хакими стал «пиратом». Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

25 октября 2024, 13:04
Икарди/Хакими
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Акинфеев Игорь
Вратарь
Суарес Луис
Суарес Луис
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Икарди Мауро
Икарди Мауро
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Икарди завёл пушистых друзей, Хакими стал «пиратом». Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

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Икарди завёл пушистых друзей, Хакими стал «пиратом». Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

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Икарди завёл пушистых друзей, Хакими стал «пиратом». Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

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Икарди завёл пушистых друзей, Хакими стал «пиратом». Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

Девушка дня. Екатерина, жена голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

Икарди завёл пушистых друзей, Хакими стал «пиратом». Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

А одноклубник Гюндогана Джек Грилиш прогулялся со всей семьей.

Икарди завёл пушистых друзей, Хакими стал «пиратом». Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю Икарди завёл пушистых друзей, Хакими стал «пиратом». Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

Стиляга дня. Защитник ПСЖ Ашраф Хакими попал на обложку GQ. Скоро он может получить престижную награду.

Икарди завёл пушистых друзей, Хакими стал «пиратом». Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю Икарди завёл пушистых друзей, Хакими стал «пиратом». Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

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Икарди завёл пушистых друзей, Хакими стал «пиратом». Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

Ну и без посещения Диснейленда не обошлось.

Икарди завёл пушистых друзей, Хакими стал «пиратом». Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

Там же побывал и полузащитник Фред, который ударно провел игру против МЮ.

Икарди завёл пушистых друзей, Хакими стал «пиратом». Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

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Икарди завёл пушистых друзей, Хакими стал «пиратом». Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

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Икарди завёл пушистых друзей, Хакими стал «пиратом». Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

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Икарди завёл пушистых друзей, Хакими стал «пиратом». Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

Мауро Икарди продолжает обзаводиться пушистыми друзьями в Стамбуле.

Икарди завёл пушистых друзей, Хакими стал «пиратом». Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю Икарди завёл пушистых друзей, Хакими стал «пиратом». Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

На этом наш выпуск завершен, друзья! Хороших выходных и пятницы! Легендарный итальянский бородач Давиде Москарделли уже начал отмечать.

Икарди завёл пушистых друзей, Хакими стал «пиратом». Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
25 октября в 15:51
Ну и как обойти завораживающие фото внизу - брутальный бородач за трапезой !)
Варвар7
Варвар7
25 октября в 15:48
Фото вверху - Вот как значит зарождается крепкая спортивная семья - даже предложение делается в спортивной одежде , но зато в полумраке и при свечах ! )
Варвар7
Варвар7
25 октября в 15:37
Говорят , что все домашние питомцы похоже на своих хозяев ( кстати на этой фотоссесии тоже). Но Грилиш со своим мохнатым другом вообще "одно лицо". И не сколько не удивлюсь , если окажется , что пёсика тоже зовут Джек...)))
lazzioll
lazzioll
25 октября в 15:32
наконец-то Икарди понял с кем надо дружить и кто не предаст. а то шлялся по 71ам всяким, все деньги про76)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
25 октября в 13:36
у Суареса красивая семья.
sihafazatron
sihafazatron
25 октября в 13:36
Ну Хакими красавЕц)) Почти как Кунде)
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