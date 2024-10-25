Икарди завёл пушистых друзей, Хакими стал «пиратом». Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Голкипер «Арсенала» Давид Райя сделал предложение своей девушке.
Форвард «Ромы» Артем Довбик подружился с Элдором Шомуродовым.
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос решил прокатиться по Неве.
Полузащитнику «Манчестер Сити» Илкаю Гюндогану исполнилось 34 года. Недавно он рассказал об уходе из «Барселоны».
Девушка дня. Екатерина, жена голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
А одноклубник Гюндогана Джек Грилиш прогулялся со всей семьей.
Стиляга дня. Защитник ПСЖ Ашраф Хакими попал на обложку GQ. Скоро он может получить престижную награду.
Луис Суарес устроил день рождения для младшего сына в стиле фанатов НБА.
Ну и без посещения Диснейленда не обошлось.
Там же побывал и полузащитник Фред, который ударно провел игру против МЮ.
Голкипер Лорис Кариус сходил на гонки.
Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма сделал предложение своей девушке.
Милота дня. Форвард «Удинезе» Алексис Санчес решил что-то рассказать своим собакам.
Мауро Икарди продолжает обзаводиться пушистыми друзьями в Стамбуле.
На этом наш выпуск завершен, друзья! Хороших выходных и пятницы! Легендарный итальянский бородач Давиде Москарделли уже начал отмечать.