Икарди завёл пушистых друзей, Хакими стал «пиратом». Лучшие посты футболистов в соцсетях за неделю

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25 октября 2024, 13:04

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Полузащитнику «Манчестер Сити» исполнилось 34 года. Недавно он рассказал об уходе из «Барселоны».

Девушка дня. Екатерина, жена голкипера ЦСКА .

А одноклубник Гюндогана прогулялся со всей семьей.

Стиляга дня. Защитник ПСЖ попал на обложку GQ. Скоро он может получить престижную награду.

устроил день рождения для младшего сына в стиле фанатов НБА .

Ну и без посещения Диснейленда не обошлось.

Там же побывал и полузащитник , который ударно провел игру против МЮ .

Голкипер сходил на гонки.

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Милота дня. Форвард «Удинезе» решил что-то рассказать своим собакам.

продолжает обзаводиться пушистыми друзьями в Стамбуле.

На этом наш выпуск завершен, друзья! Хороших выходных и пятницы! Легендарный итальянский бородач уже начал отмечать.