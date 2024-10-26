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Сборная Ливана заявила о желании сыграть с Россией

вчера, 19:13

Пресс-секретарь Ассоциации футбола Ливана Фатен Аби Фарай ответил на вопрос о возможном проведении товарищеского матча сборной страны с национальной командой России.

Мы надеемся, что сможем сыграть со сборной России в будущем. Но на сегодняшний день приоритетом является окончание войны в Ливане, а после этого, конечно, сборная планирует провести несколько международных матчей, среди которых возможна игра и с российской командой. Пока война остановила все действия нашей футбольной ассоциации, из-за чего матчи на данный момент невозможны.

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Россия  Ливан
Источник: sport24.ru
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Храневец
Храневец
сегодня в 09:14
От желающих отбоя нет !
112910415
112910415
вчера в 19:51
поможем им установить мир, а потом сыграем, ура !
shlomo
shlomo
вчера в 19:17
Дааааа.... хотелось бы увидеть весь список.....география просто зашкаливает
Гость
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