Сборная Ливана заявила о желании сыграть с Россией

Пресс-секретарь Ассоциации футбола Ливана Фатен Аби Фарай ответил на вопрос о возможном проведении товарищеского матча сборной страны с национальной командой России.

Мы надеемся, что сможем сыграть со сборной России в будущем. Но на сегодняшний день приоритетом является окончание войны в Ливане, а после этого, конечно, сборная планирует провести несколько международных матчей, среди которых возможна игра и с российской командой. Пока война остановила все действия нашей футбольной ассоциации, из-за чего матчи на данный момент невозможны.