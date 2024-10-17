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Бахрейн готов сыграть с Россией

вчера, 15:57

Бахрейн готов сыграть с Россией. Об этом сообщил гендиректор Главного управления по спорту Бахрейна Абдурахман Аскар в кулуарах форума «Россия – спортивная держава».

Футбол, конечно же, является самым популярным видом спорта в Бахрейне. И нам бы хотелось, чтобы наша сборная провела товарищеский матч с российской командой. Мы в целом на форуме будем обсуждать спортивное сотрудничество наших стран, которое уже имеет свою историю. Это касается и тренеров, и спортсменов, и клубов. Наше присутствие на форуме – это возможность еще раз заявить о себе, встретиться с высокопоставленными представителями спорта, в частности с министром спорта России.

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Россия  Бахрейн
Источник: tass.ru
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Все комментарии
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:14
...у них в футбол руками играют, а головой как ногами забивают!!!
112910415
112910415
вчера в 17:35
конечно, конечно мы готовы и рады !
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:02
Готовимся к переходу в Азиатскую лигу !?))
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