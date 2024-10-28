Стали известны итоги голосования «Золотого мяча» с 11-го по 30-е места

Опубликованы результаты голосования за «Золотой мяч» с 11-го по 30-е места.
11. Фил Фоден («Манчестер Сити»)
12. Флориан Вирц («Байер»)
13. Даниэль Ольмо («Барселона»)
14. Адемола Лукман («Аталанта»)
15. Николас Уильямс («Атлетик», Бильбао)
16. Гранит Джака («Байер»)
17. Федерико Вальверде («Реал», Мадрид)
18. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)
19. Мартин Эдегор («Арсенал», Лондон)
20. Хакан Чалханоглу («Интер», Милан)
21. Букайо Сака («Арсенал», Лондон)
22. Антонио Рюдигер («Реал», Мадрид)
23. Рубен Диаш («Манчестер Сити»)
24. Вильям Салиба («Арсенал», Лондон)
25. Коул Палмер («Челси»)
26. Деклан Райс («Арсенал», Лондон)
27. Витинья (ПСЖ)
28. Алехандро Гримальдо («Байер»)
29-30. Матс Хуммельс («Рома»)
29-30. Артем Довбик («Рома»)
Может футболистам это и приятно, оказаться вообще даже в 30-ке лучших, но много спорных имен даже тут.
А так, соглашусь, бессмыслица это.
Может футболистам это и приятно, оказаться вообще даже в 30-ке лучших, но много спорных имен даже тут.
А так, соглашусь, бессмыслица это.