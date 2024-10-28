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Стали известны итоги голосования «Золотого мяча» с 11-го по 30-е места

вчера, 22:59

Опубликованы результаты голосования за «Золотой мяч» с 11-го по 30-е места.

11. Фил Фоден («Манчестер Сити»)
12. Флориан Вирц («Байер»)
13. Даниэль Ольмо («Барселона»)
14. Адемола Лукман («Аталанта»)
15. Николас Уильямс («Атлетик», Бильбао)
16. Гранит Джака («Байер»)
17. Федерико Вальверде («Реал», Мадрид)
18. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)
19. Мартин Эдегор («Арсенал», Лондон)
20. Хакан Чалханоглу («Интер», Милан)
21. Букайо Сака («Арсенал», Лондон)
22. Антонио Рюдигер («Реал», Мадрид)
23. Рубен Диаш («Манчестер Сити»)
24. Вильям Салиба («Арсенал», Лондон)
25. Коул Палмер («Челси»)
26. Деклан Райс («Арсенал», Лондон)
27. Витинья (ПСЖ)
28. Алехандро Гримальдо («Байер»)
29-30. Матс Хуммельс («Рома»)
29-30. Артем Довбик («Рома»)

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sihafazatron
sihafazatron ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:05
С 11-го по 30-е место чекушку дают!!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:32, ред.
Палмер лишь на 25-ом месте, индивидуально он сильнее многих, кто расположился выше него.
Может футболистам это и приятно, оказаться вообще даже в 30-ке лучших, но много спорных имен даже тут.
А так, соглашусь, бессмыслица это.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:25, ред.
Опубликован список игроков, у которых не было шансов победить. Зачем, вообще, нужно столько претендентов на финальной стадии. На финише должно оставаться только трое. Не стоит дарить надежду такому количеству футболистов?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:19
Если Золотой мяч один....зачем эти списки???
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:05
Довбик как попал сюда?)
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