Представители «Реала» решили не ехать на церемонию вручения «Золотого мяча»

По информации источника, представители «Реала» решили не посещать церемонию премии «Золотой мяч-2024».
Сообщается, что причиной этого являются появившиеся данные о том, что нападающий команды Винисиус Жуниор не одержит победу, а приз достанется полузащитнику «Манчестер Сити» Родри. Окружение бразильца уже знает, что он не выиграет. As приводит слова представителя мадридского клуба:
Если критерии награждения не провозглашают Винисиуса победителем, то те же самые критерии должны провозгласить победителем Карвахаля. Поскольку этого не произошло, очевидно, что «Золотой мяч» и УЕФА не уважают «Реал Мадрид». А «Реал Мадрид» не там, где его не уважают.
Родри провел феноменальный сезон.
мадридисты на фарте победили в ЛЧ, и все.
и если Золотой мяч вручат Родри, то справедливость есть.
если Винисиус получит ЗМ,(все возможно, точно узнаем через пару часов)
то бразилец узурпатор)))
я даже не хочу, чтоб Золотой мяч поделили между ними.
Родри провел феноменальный сезон.
мадридисты на фарте победили в ЛЧ, и все.
и если Золотой мяч вручат Родри, то справедливость есть.
если Винисиус получит ЗМ,(все возможно, точно узнаем через пару часов)
то бразилец узурпатор)))
я даже не хочу, чтоб Золотой мяч поделили между ними.
Пора уже ценить и оценивать и других игроков, которые выполняют огромнейшие объёмы работ на поле, это опорные полузащитники. И так всех их обходят стороной постоянно, защитников и вратарей аналогично. Футбол - это не только голы и голевые.
Касаемо Винисиуса, крутой игрок, на самом деле один из лучших в мире…но, не нравятся мне такие люди, от слова совсем.
Сугубо моё личное мнение. А как будет, скоро узнаем.
Пора уже ценить и оценивать и других игроков, которые выполняют огромнейшие объёмы работ на поле, это опорные полузащитники. И так всех их обходят стороной постоянно, защитников и вратарей аналогично. Футбол - это не только голы и голевые.
Касаемо Винисиуса, крутой игрок, на самом деле один из лучших в мире…но, не нравятся мне такие люди, от слова совсем.
Сугубо моё личное мнение. А как будет, скоро узнаем.