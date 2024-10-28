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Представители «Реала» решили не ехать на церемонию вручения «Золотого мяча»

вчера, 19:31

По информации источника, представители «Реала» решили не посещать церемонию премии «Золотой мяч-2024».

Сообщается, что причиной этого являются появившиеся данные о том, что нападающий команды Винисиус Жуниор не одержит победу, а приз достанется полузащитнику «Манчестер Сити» Родри. Окружение бразильца уже знает, что он не выиграет. As приводит слова представителя мадридского клуба:

Если критерии награждения не провозглашают Винисиуса победителем, то те же самые критерии должны провозгласить победителем Карвахаля. Поскольку этого не произошло, очевидно, что «Золотой мяч» и УЕФА не уважают «Реал Мадрид». А «Реал Мадрид» не там, где его не уважают.

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Все комментарии
allemz
allemz
вчера в 23:48
ЭТО ПОЗОР!

НЕУВАЖЕНИЕ!
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 23:30
В кои то веки не пох на ЗМ. Родри, тащи!
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 22:55
раздрай набирает обороты, и сама ФИФА всё к этому сделала, своей не футбольной политикой, понабрали менеджеров в руководство вот пусть теперь и разгребают
Bobon
Bobon
вчера в 22:41
А что собственно случилось? Ничего не ясно. Мало ли кто и что говорит. Официальной информации нет. В последнее время церемония вручения золотого мяча никому особо не интересна. Может, просто вброс, чтобы вызвать хоть какой-то интерес
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:23
Натали Портман приехала на церемонию награждения. Видимо она и получит ЗМ))))
Брулин
Брулин
вчера в 21:29
Роналдо должен был вручать «Золотой мяч» Винисиусу. Неизвестно, примет ли он теперь участие в церемонии
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 21:27
"Если не Винисиус, дайте Карвахалю!" - мда, детский сад. Сами целый год хайпили Беллингема, потом после клубного сезона ждали победу англичан или немцев ради Крооса (внезапно) - кого сейчас обмануть пытаются?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:20, ред.
Я вообще удивлён, что результаты голосования просачиваются в прессу до объявления победителя. Теряется весь смак церемонии награждения. Неужели трудно сохранить их в тайне ? Становится как-то пресно и грустно от того, что ВСЕ уже в курсе.
И всё же предлагаю подождать церемонии награждения. Может, все эти вбросы делаются для того, чтобы подогреть интерес к процедуре. Чтобы добавить в неё перчинки.
Кстати. Как бы кто ни относился к бразильцу, необходимо признать, что и по игре, и по титулам он был в этом сезоне №1.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:15
Я за Родри!
Пора уже ценить и оценивать и других игроков, которые выполняют огромнейшие объёмы работ на поле, это опорные полузащитники. И так всех их обходят стороной постоянно, защитников и вратарей аналогично. Футбол - это не только голы и голевые.
Касаемо Винисиуса, крутой игрок, на самом деле один из лучших в мире…но, не нравятся мне такие люди, от слова совсем.
Сугубо моё личное мнение. А как будет, скоро узнаем.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 21:09
Хахахахахах 😂😂😂
shur
shur ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 21:09
...да нет, бро...это из Гадюкина вонь идёт,обьяснять ненадеюсь не надо!
vvwkxuu25utu
vvwkxuu25utu
вчера в 20:59
ABir
ABir
вчера в 20:57
Надо было Винисиусу забивать Барселоне в дерби, тогда и Мяч Золотой был бы у Реала.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 20:50
Вот умора.Реал просто смешон со своим Пересом.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 20:39
МС выиграл АПЛ в чемпионской гонке, до последнего тура бились за победу.
Родри провел феноменальный сезон.
мадридисты на фарте победили в ЛЧ, и все.
и если Золотой мяч вручат Родри, то справедливость есть.
если Винисиус получит ЗМ,(все возможно, точно узнаем через пару часов)
то бразилец узурпатор)))
я даже не хочу, чтоб Золотой мяч поделили между ними.
Гражданин России
Гражданин России
вчера в 20:24
Как же замечательно, что эта чернозадая горилла не получит мяч. Шоу под названием "Расизм в отношении Виннисиуса" будет продолжаться. Вы только представьте, сколько теперь публикаций на тему обиженки чернозадой будет.
drug01
drug01
вчера в 20:18
Значит Реал утрачивает свою силу!!!
Marcus Corvinus
Marcus Corvinus
вчера в 20:14, ред.
Как обиженки себя ведут, только позорятся все больше и больше. Сначала Перес пустил на пиар Винисиуса, а когда оказалось что неубедительно выглядит кандидат с одной лишь игрой эпизодами в ЛЧ, вдруг вспомнил что есть Карвахаль. И еще ЗМ же дают по итогам голосования. Причём здесь УЕФА ? Выходит игроки и тренеры не уважают Реал.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 20:13
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Dauletbek (раскрыть)
    вчера в 20:08
    Скорее всего будет обвинять франс футбол в расизме)
    Но мне кажется, что именно бразилец и получит зм. Просто из за слива решили немного внести интригу с Родри) и специально пустили слух среди журналистов, что теперь типа испанец фаворит. Чисто мое мнение)
    Но я рад буду ошибиться) мне без разницы, главное не Винисиус, не перевариваю этого игрока. Хоть Карва, хоть Джуд, лишь бы не он
    Dauletbek
    Dauletbek
    вчера в 19:59
    Если действительно так, не представляю, что творится сейчас в душе Извинисиуса с его винисиузмом))
    Dauletbek
    Dauletbek
    вчера в 19:45
    Реал обиделся))
    Маг_тм
    Маг_тм
    вчера в 19:38
    Что касается последних строчек новости, действительно, чем лучше Родри Карвахаля? Ведь второй выиграл и ЛЧ, и Ла лигу, и ЧЕ, провел просто бешеный сезон, лучший в своей карьере. Играл один из ключевых ролей, что в клубе, что в сборной. Забил много, отдал много. Что сделал Родри? Очередной раз Выиграл Апл, на титанике который построили шейхи из своих миллиардов, где сити на 2 головы сильнее любого клуба там. Выиграл ЧЕ который также выиграл Карва.
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    вчера в 19:38
    Серьезно??? То есть полгода Мадрид кроме Винисиуса никого не видел, а теперь возмущаются, что Карвахаля прокатили?

    Честно не помню, было такое, чтобы весь клуб игнорировал ЗМ???
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 19:37
    )))
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 19:35
    А закончится все вот так вот:
    Чтоб никого не обидеть))
    Маг_тм
    Маг_тм
    вчера в 19:32
    Мне кажется в Франц футболе просто обиделись что все узнали что Вини получит ЗМ, и всем на зло хотят отдать его Родри) это будет выглядеть очень по детски.
    Гость
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