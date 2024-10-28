Представители «Реала» решили не ехать на церемонию вручения «Золотого мяча»

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вчера, 19:31

По информации источника, представители «Реала» решили не посещать церемонию премии «Золотой мяч-2024».

Сообщается, что причиной этого являются появившиеся данные о том, что нападающий команды не одержит победу, а приз достанется полузащитнику «Манчестер Сити» . Окружение бразильца уже знает, что он не выиграет. As приводит слова представителя мадридского клуба: