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Матч между «Валенсией» и «Реалом» может быть перенесён в связи с трауром

вчера, 14:51
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал02.11.2024 в 23:00 Не начался

Игра 12-го тура испанской Примеры между «Валенсией» и мадридским «Реалом» может быть перенесена в связи с трауром из-за последствий урагана.

По информации источника, в провинции Валенсия к текущему моменту погибли десятки людей из-за обрушившегося на страну урагана. Местными властями был объявлен траур, в связи с чем матч между «Валенсией» и «Реалом» Мадрид, который должен состояться в субботу, 2 ноября, может быть перенесён.

Ранее стало известно, что Королевская испанская футбольная федерация перенесла две игры первого раунда Кубка Испании из-за последствий урагана.

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