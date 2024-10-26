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Газзаев: «РФС нужно на следующий год искать более достойных соперников»

сегодня, 00:58

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал заявление президента РФС Александра Дюкова о том, что сборная России может провести товарищеские матчи против европейских команд в следующем году.

В любом случае нужно вести переговоры и стараться убеждать проводить матчи. Нужно всегда находиться в контакте с федерациями ФИФА и УЕФА, чтобы обсуждать такие вопросы. Сейчас у сборной не так уж много спарринг-партнеров, поэтому нужно находить соперников – но не с 200-х или 190-х позиций рейтинга. Все-таки нужны соперники, которые участвуют в серьезных турнирах, и сейчас РФС делает все возможное, чтобы проводить товарищеские игры, хоть многие и отказываются. А если и соглашаются, то это совсем слабые сборные, как Бруней, который сейчас на 183-м месте. К сожалению, других соперников нет, но хотя бы это международный матч. Сейчас РФС нужно на перспективу, на следующий год, искать достойных соперников, потому что наша сборная должна проводить контрольные матчи.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 08:22
Газзаев - Капитан-очевидность, конечно же необходимо искать соперников с более высоким рейтингом и наверняка РФС проводит работу по их организации и проведению.
4t76bn83mby8
4t76bn83mby8
сегодня в 08:09
Газзаев, как всегда, ничего конкретного не сказал, только мы должны.
112910415
112910415
сегодня в 07:47
снобизм это !
Бруней по-своему прекрасен !
Rupertt
Rupertt
сегодня в 06:28
Та никто не будет играть, кроме островов.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:37
Сборной нужен достойный тренер...
Zola
Zola
сегодня в 02:08
С США надо сыграть!
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 01:18
А зачем? Для чего? Всё равно не играем!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:03
А чем УЕФА помогает в этой ситуации? Просто тупо взносы собирают? А зачем мы платим, если отстранили?
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