Гранды РПЛ планируют зимой провести турнир в ОАЭ

Клубы РПЛ планируют провести турнир в ОАЭ зимой.
Соревнование запланировано на первые две недели февраля. Команды (предварительно — «Зенит», «Динамо», «Краснодар», «Спартак», ЦСКА и «Ростов») будут разбиты на две группы, после чего победители сыграют в финале, а другие разыграют места с третьего по шестое.
Окончательный состав будет ясен после решения организаторов и клубов вопросов с букмекерами, имеющими договора с клубами и пересекающимися по рекламе с букмекером-партнером лиги.
Что касается футбольной поляны на "Фиште" в Сочи, то она во время бархатного сезона не выдерживала никакой критики, а уж зимой и подавно на ней будет огород, но правда там есть тренировочные поля, тогда матчи будут проходить без зрителей, что само по себе неправильно. Правда и в АОЭ не думаю, что будут аншлаги, но дак зато там в это время полно наших туристов.
Теперь о самом турнире, кто его организатор и за чей счёт банкет? Если деньги частные, то это одно, а если РФСа, или РПЛа, то почему ущемляются права других команд? И за какие заслуги фк Ростов причислили к российским грандам, скорее Локомотив должен быть в этом списке. Нет, мне как ростовчанину это очень лестно, но я всё же за справедливость.
Болейте за своих, а не против чужих!
Что касается футбольной поляны на "Фиште" в Сочи, то она во время бархатного сезона не выдерживала никакой критики, а уж зимой и подавно на ней будет огород, но правда там есть тренировочные поля, тогда матчи будут проходить без зрителей, что само по себе неправильно. Правда и в АОЭ не думаю, что будут аншлаги, но дак зато там в это время полно наших туристов.
Теперь о самом турнире, кто его организатор и за чей счёт банкет? Если деньги частные, то это одно, а если РФСа, или РПЛа, то почему ущемляются права других команд? И за какие заслуги фк Ростов причислили к российским грандам, скорее Локомотив должен быть в этом списке. Нет, мне как ростовчанину это очень лестно, но я всё же за справедливость.
Болейте за своих, а не против чужих!