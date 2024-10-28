Гранды РПЛ планируют зимой провести турнир в ОАЭ

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вчера, 11:15

Клубы РПЛ планируют провести турнир в ОАЭ зимой.

Соревнование запланировано на первые две недели февраля. Команды (предварительно — «Зенит», «Динамо», «Краснодар», «Спартак», ЦСКА и «Ростов») будут разбиты на две группы, после чего победители сыграют в финале, а другие разыграют места с третьего по шестое.

Окончательный состав будет ясен после решения организаторов и клубов вопросов с букмекерами, имеющими договора с клубами и пересекающимися по рекламе с букмекером-партнером лиги.