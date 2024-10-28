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Гранды РПЛ планируют зимой провести турнир в ОАЭ

вчера, 11:15

Клубы РПЛ планируют провести турнир в ОАЭ зимой.

Соревнование запланировано на первые две недели февраля. Команды (предварительно — «Зенит», «Динамо», «Краснодар», «Спартак», ЦСКА и «Ростов») будут разбиты на две группы, после чего победители сыграют в финале, а другие разыграют места с третьего по шестое.

Окончательный состав будет ясен после решения организаторов и клубов вопросов с букмекерами, имеющими договора с клубами и пересекающимися по рекламе с букмекером-партнером лиги.

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Все комментарии
9ghayt9t9xvn
9ghayt9t9xvn
вчера в 18:23, ред.
Ростов гранд...
В цирк сегодня не пойду, сдал билет, программа максимум по смеху выполнена.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 14:34, ред.
"гранды" как лада гранта
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 6akn6vujaw5x (раскрыть)
вчера в 13:03
Судя по всему хозяин этого "бала" после вчерашнего матча испугался Локо и не пригласил их. обозвав грандом РПЛ Ростов.. Стыдно господа из Газпрома.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:59
У нас в РПЛ есть гранды?😁
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:42, ред.
Ясно, ну победитель в данном мероприятии Локомотив сразу понятно. Выиграл время драгоценное без встреч с "грандами". Может удастся провести какой то товарняк с кем то у кого можно и научиться чему то новому. А российский футбол продолжает консервироваться уже добровольно и вполне себе самостоятельно. Скоро наш футбол как чёрная дыра замкнётся сам на себя и к нам перестанут приезжать даже игроки, потому что как известно нельзя выбраться из чёрной дыры если пересёк горизонт событий.
stanichnik
stanichnik ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 12:42
Доброго Здоровья Юрий!
Дак это же внутренний турнир.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:21, ред.
Буквальный перевод приставки " Гранд" - великий. Надеюсь, мой посыл понятен. Любим мы, русские, из го - на лепить конфетку. Любим, но не умеем.
LOpp
LOpp
вчера в 12:09
гранды)))
stanichnik
stanichnik ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 12:00
Доброго Здоровья ssspartak!
Что касается футбольной поляны на "Фиште" в Сочи, то она во время бархатного сезона не выдерживала никакой критики, а уж зимой и подавно на ней будет огород, но правда там есть тренировочные поля, тогда матчи будут проходить без зрителей, что само по себе неправильно. Правда и в АОЭ не думаю, что будут аншлаги, но дак зато там в это время полно наших туристов.
Теперь о самом турнире, кто его организатор и за чей счёт банкет? Если деньги частные, то это одно, а если РФСа, или РПЛа, то почему ущемляются права других команд? И за какие заслуги фк Ростов причислили к российским грандам, скорее Локомотив должен быть в этом списке. Нет, мне как ростовчанину это очень лестно, но я всё же за справедливость.
Болейте за своих, а не против чужих!
112910415
112910415
вчера в 11:47
нормально, посмотрим
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:43, ред.
После через чур комфортных ОАЭ наши футболисты приезжают играть на наших полях и весной то связки рвут, то играют как трехногие. Какая необходимость лететь в ОАЭ? В Сочи зимой +10..+15 вполне нормально провести турнир там.
shlomo
shlomo
вчера в 11:38
Задумка хорошая .... осталось дело за малым. Организовать его.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:36
Ждем решения букмекеров)))
6akn6vujaw5x
6akn6vujaw5x
вчера в 11:35, ред.
Ну если нынешний Ростов с эмоционально лабильным Валерьяном гранд, то тогда, скажем, Санька Соболев, бывший лучший друг москвичей, а ныне, как мы вчера узнали, лишивший их счастья общения с собой, просто образец питерского джентльмена, интеллигента и интеллектуала. Вот Ростов Бикеича, хлопавший одного за другим действительно грандов Аякс и Баварию, на тот момент максимально был близок к этому почётному статусу. Но если не заострять внимание на чуть излишней помпезности заголовка, то сам турнир с таким хорошим набором участников видится на самом деле весьма интересным
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:30
Хорошо жить и работать и отдыхать в эмиратах))) жены футболистов не против
борька
борька
вчера в 11:24
Свой парень,чего его обижать
Гость
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