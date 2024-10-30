Неймар приобрёл участок на побережье во Флориде

Нападающий клуба «Аль-Хиляль» Неймар купил недвижимость во Флориде более чем за 25 миллионов долларов.
По слухам, бразилец может продолжить карьеру в «Интер Майами».
Участок находится на побережье, к нему прилагаются утвержденные планы строительства дома площадью 13 000 квадратных футов.
Согласен, здоровье - важнее всего!
Согласен, здоровье - важнее всего!
Вот, только, деньги, они здоровым в радость, но точно не больным... А как ты знаешь, Дорогой, самое обидное в жизни- тратить деньги на лекарства. Но всё равно, спасибо!!!
Ты береги Здоровье, ты еще молодой, должен радоваться жизни!!!!!!!)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Вот, только, деньги, они здоровым в радость, но точно не больным... А как ты знаешь, Дорогой, самое обидное в жизни- тратить деньги на лекарства. Но всё равно, спасибо!!!
Ты береги Здоровье, ты еще молодой, должен радоваться жизни!!!!!!!)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Богатые мужчины старыми не бывают!!! (Женская народная мудрость) 😀
Богатые мужчины старыми не бывают!!! (Женская народная мудрость) 😀
Охотно верю. Правда, я далек уже от этих дел, как-то, стало неинтересно, да и не живу в Испании, так, только кое-какая информация от родственников...)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Охотно верю. Правда, я далек уже от этих дел, как-то, стало неинтересно, да и не живу в Испании, так, только кое-какая информация от родственников...)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Издеваешься, для какой соседки, в мои то годы и с полным букетом разного г...а.((( Всё в прошлом, увы. Но за оптимизм спасибо, Дорогой, мне этого, как раз и не хватает!!!)))
Издеваешься, для какой соседки, в мои то годы и с полным букетом разного г...а.((( Всё в прошлом, увы. Но за оптимизм спасибо, Дорогой, мне этого, как раз и не хватает!!!)))
Ну и вот, сейчас созвонился с сестрой. Значит, налог на недвижимость 1000евро в год, плюс за мусор 300 евро в год.
Ну и вот, сейчас созвонился с сестрой. Значит, налог на недвижимость 1000евро в год, плюс за мусор 300 евро в год.
Море, море, море..... я прям кайфую от этого))
Море, море, море..... я прям кайфую от этого))
Дело в том, что уже много лет я не выезжаю по тяжелой болезни, а последний раз был там в 2014г. Это не совсем под Барселоной, провинция Сегур, хотя я всегда считаю это место барселоновским. Да, море, шикарные пляжи, великолепный климат. Помидоры не выращиваем, у сестры другие планы- свой бизнес. Сколько сейчас платит за дом не знаю, деньги периодически посылаю сколько нужно. Но могу узнать, если Вас интересует. А вот покупали дом в 2006 за 490тысяч евро, и это еще по Божески.
Дело в том, что уже много лет я не выезжаю по тяжелой болезни, а последний раз был там в 2014г. Это не совсем под Барселоной, провинция Сегур, хотя я всегда считаю это место барселоновским. Да, море, шикарные пляжи, великолепный климат. Помидоры не выращиваем, у сестры другие планы- свой бизнес. Сколько сейчас платит за дом не знаю, деньги периодически посылаю сколько нужно. Но могу узнать, если Вас интересует. А вот покупали дом в 2006 за 490тысяч евро, и это еще по Божески.
Если не секрет, может в двух словах рассказать дороговато стоит содержать там дом с землёй? Что там вообще выращивают? Помидоры наверно маленькие
Если не секрет, может в двух словах рассказать дороговато стоит содержать там дом с землёй? Что там вообще выращивают? Помидоры наверно маленькие
картошку, видно, собрался садить !
картошку, видно, собрался садить !
Требуетс на участок агроном и винодел,то готов приехать на работу,можно оплачивать трудод
Требуетс на участок агроном и винодел,то готов приехать на работу,можно оплачивать трудод