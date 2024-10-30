Неймар приобрёл участок на побережье во Флориде

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вчера, 18:47

Нападающий клуба «Аль-Хиляль» купил недвижимость во Флориде более чем за 25 миллионов долларов.

По слухам, бразилец может продолжить карьеру в «Интер Майами».

Участок находится на побережье, к нему прилагаются утвержденные планы строительства дома площадью 13 000 квадратных футов.