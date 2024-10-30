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Неймар приобрёл участок на побережье во Флориде

вчера, 18:47

Нападающий клуба «Аль-Хиляль» Неймар купил недвижимость во Флориде более чем за 25 миллионов долларов.

По слухам, бразилец может продолжить карьеру в «Интер Майами».

Участок находится на побережье, к нему прилагаются утвержденные планы строительства дома площадью 13 000 квадратных футов.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Agamaga_05 (раскрыть)
сегодня в 13:45
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:33
И Вам спасибо за тёплые слова!
Согласен, здоровье - важнее всего!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:45
Это не Испания, но тоже- замечательное место...)))
Capral
Capral ответ Agamaga_05 (раскрыть)
сегодня в 00:37, ред.
Спасибо, Дорогой, спасибо за тёплые слова и за поддержку!!!
Вот, только, деньги, они здоровым в радость, но точно не больным... А как ты знаешь, Дорогой, самое обидное в жизни- тратить деньги на лекарства. Но всё равно, спасибо!!!
Ты береги Здоровье, ты еще молодой, должен радоваться жизни!!!!!!!)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:25
Возраст - это просто цифры!) желаю прекрасного самочувствия и настроения!)

Богатые мужчины старыми не бывают!!! (Женская народная мудрость) 😀
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:01, ред.
Моё Почтение, Уважаемый Маэстро!!!
Охотно верю. Правда, я далек уже от этих дел, как-то, стало неинтересно, да и не живу в Испании, так, только кое-какая информация от родственников...)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:43
После кризиса в 2009 - 2012 гг это стоило уже в 2 раза дешевле...сейчас цены опять такие же как в 2006)...приветствую🤝...
Capral
Capral ответ Agamaga_05 (раскрыть)
вчера в 23:16
Приветище, Дружище!!!
Издеваешься, для какой соседки, в мои то годы и с полным букетом разного г...а.((( Всё в прошлом, увы. Но за оптимизм спасибо, Дорогой, мне этого, как раз и не хватает!!!)))
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:49
Сестра покупала дом, когда работала в структуре ФК Барселона. Ей порекомендовали и помогли дешевле купить недвижимость, потому что цены были просто заоблачные- до 1млн!!! Пока был здоров и моложе, каждый год в августе приезжал отдыхал и жизнь казалась РАЕМ. Но вот, старость подошла и посыпались болячки, поэтому и говорю, что- ни моложе, ни здоровее не стал, жизнь на закате.(((

Ну и вот, сейчас созвонился с сестрой. Значит, налог на недвижимость 1000евро в год, плюс за мусор 300 евро в год.
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:24
не не, я ниче конкретного не пытался узнать, сам туда не собираюсь. Просто любопытно было) Всегда интересно узнать как там у них "за бугром". Тут, блин, в подмосковье цены такие,что падаешь в обморок от них....
Море, море, море..... я прям кайфую от этого))
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:20
Спасибо, и Вам Здоровья!!!
Дело в том, что уже много лет я не выезжаю по тяжелой болезни, а последний раз был там в 2014г. Это не совсем под Барселоной, провинция Сегур, хотя я всегда считаю это место барселоновским. Да, море, шикарные пляжи, великолепный климат. Помидоры не выращиваем, у сестры другие планы- свой бизнес. Сколько сейчас платит за дом не знаю, деньги периодически посылаю сколько нужно. Но могу узнать, если Вас интересует. А вот покупали дом в 2006 за 490тысяч евро, и это еще по Божески.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 22:19
Наверное 6 соток, потом надо получить разрешение на строительство дачного домика, в исполкоме Флориды...
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:16
Здравия желаю!) Может Вы стали завидным женихом для соседки?)))
vqu5bg45nra2
vqu5bg45nra2
вчера в 22:10
Не боится что его смоет следующий цунами
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:00
...так значит на Камп ноу зачистим....?!
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:56
Может тоже собрался поиграть в Интер Майами с Месси и Суаресом, как когда-то в Барсе.
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:55
Неплохо, уж очень неплохо иметь дачу под Барселоной))) думаю отдыхать там здорово! А от отдыха можно себя чувствовать моложе и здоровее, главное правильно отдыхать, чего и желаю!))) а если море недалеко, так вообще кайф!!)))
Если не секрет, может в двух словах рассказать дороговато стоит содержать там дом с землёй? Что там вообще выращивают? Помидоры наверно маленькие
Capral
Capral
вчера в 21:49
Приобрёл участок? Ну и что, а мы с кузиной имеем дачу под Барселоной- сообща купили... Правда, ни моложе, ни здоровее от этого, я не стал.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:48
Лучший игрок за всю историю саудитии!!))
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 20:30
Купил недвижимость и что? Недавно вроде остров купил. Это значит переходит в местный чемпионат? У богатых людей недвижимости много и везде. Аль-Хиляль много платит Неймару, чтобы он от этого отказался. Скорее всего, в СА останется до конца контракта.
112910415
112910415
вчера в 19:48
землицы прикупил ?
картошку, видно, собрался садить !
Вещий
Вещий
вчера в 19:40
Футбол ему не нужен
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:15
Для своих постоянных тусовок Майами самое то для него.
Rupertt
Rupertt
вчера в 19:12
Покупка недвижимости на побережье, особенно за такую сумму, подчеркивает, что Неймар нацелен на серьезные инвестиции в своем будущем. Это может быть как план на случай перехода в американскую лигу, так и просто возможность иметь дом в одном из самых привлекательных мест в мире. В любом случае, он явно осознает ценность этого выбора.
борька
борька
вчера в 19:08
Ёсли
Требуетс на участок агроном и винодел,то готов приехать на работу,можно оплачивать трудод
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:02
Участок? А интересно , что он будет на этом участке сажать? Батат наверное? )))
d9cnp89yv7vh
d9cnp89yv7vh
вчера в 19:01
Живёт чел в свое удовольствие, а на футбол давно забил
Гость
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