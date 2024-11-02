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ЦСКА выиграл Молодёжную футбольную лигу

вчера, 08:25

ЦСКА стал победителем Молодёжной футбольной лиги 2024 года.

В матче предпоследнего тура команда одержала на выезде победу над «Спартаком» (3:1) и досрочно выиграла титул, набрав 66 очков. Идущий вторым «Зенит» имеет в активе 61 балл. «Красно-белые» на данный момент замыкают первую тройку (50 пунктов).

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ЦСКА мол
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 12:01
ЦСКА с победой!!!
Молодцы!!! Давайте, через молодежь- возвращаете Великой "Команде лейтенантов" былое могущество и Славу!!!!!!! Удачи!!!
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 11:38, ред.
Доброго Здоровья Alex!
Зачем же раньше времени их со счетов сбрасывать? Будьте оптимистом, может подрастают новые Акинфеевы, Дзагоевы, Игнашевичи и Березуцкие с Головиными.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:53, ред.
Мои поздравления молодым армейцам
Но старших мы сегодня изваляем
8fx6668uaptk
8fx6668uaptk
вчера в 09:40
Здорово! Поздравляю ЦСКА с победой в Молодёжной футбольной лиге 2024 года.
vtcbb2fz956m
vtcbb2fz956m
вчера в 09:35
Теперь главный вопрос, а есть ли будующее у этих ребят в главной команде ЦСКА?
Ведь там предпочитают дешёвых никому не нужных легионеров.
drug01
drug01
вчера в 09:25
Вот такой результат ждём сегодня
lotsman
lotsman
вчера в 09:18
Молодцы Юноармейцы.)
cska1948
cska1948 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 09:11
Как, куда деваются? На лавку, набираться "опыта" глядя на игру легионеров. Ведь молодой он что? Он СВОЙ! А за лега твёрдой валютой заплачены не малые деньги не для того, чтобы он на лавке сидел.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ q2nwxdh27ckp (раскрыть)
вчера в 09:09
Так может быть они талантливы на фоне бездарей-ровесников? А на фоне взрослых мастеров сами оказываются бездарями. Не может такого быть?...
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:49
У молодых всё получается, это прекрасно... Куда же потом деваются они, почему не вырастают в больших звёзд? Значит на переходе во взрослую жизнь что-то не так организовано. Большинство этих игроков так и останутся перспективными. Потом будут говорить, что в прошлом у них было большое будущее.
q2nwxdh27ckp
q2nwxdh27ckp
вчера в 08:47
И куда потом эти таланты исчезают?
Scorp689
Scorp689
вчера в 08:41
Молодые кони молодцы, всех обскакали...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:40
Молодцы,так и продолжать !
xyj3f9d4v9ew
xyj3f9d4v9ew
вчера в 08:36
Значит неплохие жеребятки подрастают
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