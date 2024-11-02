ЦСКА выиграл Молодёжную футбольную лигу

ЦСКА стал победителем Молодёжной футбольной лиги 2024 года.
В матче предпоследнего тура команда одержала на выезде победу над «Спартаком» (3:1) и досрочно выиграла титул, набрав 66 очков. Идущий вторым «Зенит» имеет в активе 61 балл. «Красно-белые» на данный момент замыкают первую тройку (50 пунктов).
Молодцы!!! Давайте, через молодежь- возвращаете Великой "Команде лейтенантов" былое могущество и Славу!!!!!!! Удачи!!!
Молодцы!!! Давайте, через молодежь- возвращаете Великой "Команде лейтенантов" былое могущество и Славу!!!!!!! Удачи!!!
Зачем же раньше времени их со счетов сбрасывать? Будьте оптимистом, может подрастают новые Акинфеевы, Дзагоевы, Игнашевичи и Березуцкие с Головиными.
Зачем же раньше времени их со счетов сбрасывать? Будьте оптимистом, может подрастают новые Акинфеевы, Дзагоевы, Игнашевичи и Березуцкие с Головиными.
Но старших мы сегодня изваляем
Но старших мы сегодня изваляем
Ведь там предпочитают дешёвых никому не нужных легионеров.
Ведь там предпочитают дешёвых никому не нужных легионеров.