ЦСКА выиграл Молодёжную футбольную лигу

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вчера, 08:25

ЦСКА стал победителем Молодёжной футбольной лиги 2024 года.

В матче предпоследнего тура команда одержала на выезде победу над «Спартаком» (3:1) и досрочно выиграла титул, набрав 66 очков. Идущий вторым «Зенит» имеет в активе 61 балл. «Красно-белые» на данный момент замыкают первую тройку (50 пунктов).